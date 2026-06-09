Ukraine : le Kremlin écarte pour l’instant un nouvel appel entre Poutine et Trump

Le Kremlin a indiqué mardi qu’aucun entretien téléphonique n’était actuellement prévu entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump. Moscou a également précisé qu’aucune date n’avait encore été fixée pour une éventuelle visite en Russie des émissaires américains impliqués dans les discussions sur le conflit ukrainien.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a toutefois souligné que les contacts se poursuivaient entre les négociateurs américains et les différentes parties concernées. Selon lui, les échanges continuent avec la Russie par les canaux habituels ainsi qu’avec les autorités ukrainiennes.

Les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner avaient précédemment participé à des efforts de médiation entre Moscou et Kiev. Ces initiatives ont toutefois été interrompues en février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire contre l’Iran, modifiant les priorités diplomatiques de Washington.

Malgré cette suspension, Moscou affirme rester ouverte à une reprise des échanges. Dmitri Peskov a déclaré que la Russie serait prête à accueillir les négociateurs américains à tout moment, même si aucun déplacement n’est actuellement programmé.

La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait évoqué une conversation qu’il a qualifiée de « positive » avec les deux envoyés américains. Il avait salué leur volonté de poursuivre les efforts visant à trouver une solution au conflit dans les semaines à venir.

Alors que les combats continuent sur le terrain, les déclarations du Kremlin montrent que les canaux diplomatiques restent ouverts, même si les négociations formelles semblent actuellement marquer le pas. L’évolution des contacts entre Washington, Moscou et Kiev sera suivie de près dans les prochaines semaines, alors que les perspectives d’un règlement du conflit demeurent incertaines.