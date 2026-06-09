Rencontre à Abou Dhabi entre TRENDS Group, l’Institut Friedman et AB Group

Le 5 juin 2026, au siège de TRENDS Group à Abou Dhabi, s’est tenue une importante rencontre bilatérale entre les dirigeants de l’Institut Milton Friedman, d’AB Group et du prestigieux groupe de réflexion émirati.

Alessandro Bertoldi, Directeur exécutif de l’Institut Milton Friedman, accompagné d’Adriano Teresi, Directeur d’AB Group, a rencontré Mohammed Abdullah Al-Ali, Président et Fondateur de TRENDS Research & Advisory, ainsi que les principaux responsables du centre de recherche.

Cette rencontre a posé les bases d’une coopération structurée entre les deux organisations sur de nombreux sujets d’intérêt commun, notamment la recherche stratégique et la prospective (foresight), la politique internationale, l’économie et la diplomatie publique, la culture, le soft power et la communication des identités respectives, ainsi que les défis liés à la sécurité, à l’innovation technologique et à la gouvernance mondiale.

Les parties ont souligné l’importance de renforcer le pont intellectuel et stratégique entre les Émirats arabes unis, l’Italie et l’Europe, à une période où le dialogue entre les civilisations, la résilience culturelle et la coopération dans les domaines numérique et géopolitique constituent des priorités communes, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme.

« Cette première rencontre marque le début d’un partenariat concret », ont déclaré les participants. « De nombreuses occasions de coopération verront prochainement le jour à travers des recherches conjointes, des événements internationaux, des publications et des initiatives de haut niveau. »

TRENDS Group est l’un des principaux groupes de réflexion des Émirats arabes unis, reconnu à l’échelle internationale pour la qualité de ses analyses géopolitiques, sécuritaires et prospectives. L’Institut Milton Friedman et AB Group apportent quant à eux une solide expérience européenne et internationale dans les domaines de la diplomatie, de la communication stratégique et de la recherche appliquée.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre plus large du renforcement des relations bilatérales entre l’Italie et les Émirats arabes unis et confirme le rôle toujours plus central d’Abou Dhabi en tant que plateforme mondiale de dialogue, de recherche et de développement de stratégies innovantes.