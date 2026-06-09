— Mourinho quitte Benfica et revient au Real Madrid 13 ans après son départ

José Mourinho quitte Benfica pour prendre la direction du Real Madrid. Le club lisboète a officialisé la fin de son aventure sur le banc, après la formalisation par le Real Madrid de son intention de payer les 15 millions d’euros correspondant à la clause de résiliation du contrat de l’entraîneur portugais. Le technicien a donné son accord à cette opération, ce qui lève le dernier verrou contractuel entre les deux clubs. Mourinho était encore lié à Benfica, mais le paiement de la clause permet au Real Madrid de sécuriser son retour.

Un transfert d’entraîneur à 15 millions d’euros

L’opération se chiffre donc à 15 millions d’euros. Ce montant correspond à la clause prévue dans le contrat de travail sportif de José Mourinho avec Benfica. Pour le club portugais, il s’agit d’un départ indemnisé. Pour le Real Madrid, c’est un investissement direct pour installer sur son banc un entraîneur déjà connu de la maison. Ce dossier avait été conditionné par le résultat de l’élection présidentielle du Real Madrid. La victoire de Florentino Pérez a ouvert la voie à l’activation du plan prévu : faire revenir Mourinho à Madrid.

Pérez réélu, Mourinho attendu

Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid jusqu’en 2030. Sa candidature a obtenu 21 741 voix, soit 65% des suffrages, contre 11 814 voix pour Enrique Riquelme. Cette réélection donne un cadre politique clair au retour de Mourinho. Pérez avait placé le nom du Portugais au centre de son projet sportif. Avec sa victoire, le Real Madrid peut désormais avancer sur la nomination de l’ancien entraîneur du club.

Treize ans après, le retour au Bernabéu

José Mourinho s’apprête à retrouver un banc qu’il connaît déjà. Il a entraîné le Real Madrid entre 2010 et 2013, une période marquée par une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne. Le Real Madrid veut ouvrir un nouveau cycle avec un entraîneur expérimenté, habitué aux grands vestiaires et à la pression immédiate du très haut niveau.

Benfica tourne vite la page

Benfica n’a pas tardé à organiser la suite. Quelques minutes après la communication sur le départ de Mourinho, le club a officialisé l’arrivée de Marco Silva. L’ancien entraîneur de Fulham s’est engagé pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Il prend donc la succession directe de Mourinho et aura la charge de préparer la nouvelle saison du club lisboète.