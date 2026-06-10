Un collégien de 13 ans meurt dans un incendie à Saint-Denis

L’adolescent a péri dans un feu d’appartement mardi matin. Son frère de 7 ans se trouve entre la vie et la mort.

Un adolescent de 13 ans a trouvé la mort mardi matin dans l’incendie de son appartement situé au dernier étage d’une barre HLM à Saint-Denis-Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis. Le drame a également grièvement blessé son petit frère de 7 ans, actuellement entre la vie et la mort. Leur mère a été hospitalisée tandis que le père, en état de choc, a été pris en charge par les secours.

Le petit frère entre la vie et la mort

Les pompiers sont intervenus rapidement sur place mais n’ont pu sauver le collégien. Son jeune frère, grièvement brûlé, a été transporté vers un centre hospitalier spécialisé. L’origine du sinistre reste à déterminer. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de ce feu qui s’est déclaré dans ce logement social.

L’origine du sinistre reste inconnue

Le drame démontre une nouvelle fois la vulnérabilité des immeubles anciens face aux risques d’incendie. Les secours ont dû déployer des moyens importants pour maîtriser le feu et évacuer les occupants du bâtiment. Les autorités locales ont qualifié la situation de dramatique, compte tenu de l’état critique du second enfant.