Bruxelles accentue la pression sur l’Albanie au sujet du projet hôtelier lié à Kushner

La Commission européenne a demandé à l’Albanie de respecter pleinement la législation environnementale de l’Union européenne si elle souhaite poursuivre son processus d’adhésion au bloc européen, dans un contexte de controverse autour d’un vaste projet de complexe hôtelier de luxe soutenu par Jared Kushner.

Cette mise en garde intervient après les déclarations du Premier ministre albanais Edi Rama, qui a affirmé que le projet se poursuivrait malgré les critiques croissantes concernant son impact potentiel sur une zone côtière écologiquement sensible de la mer Adriatique.

Des milliers de manifestants se sont mobilisés ces derniers jours en Albanie pour dénoncer les risques environnementaux du projet. Les opposants estiment que le complexe pourrait menacer des zones humides protégées abritant notamment des flamants roses, des tortues marines et d’autres espèces sauvages. Le mouvement de contestation a pris le nom de « Révolution des flamants roses », devenu le symbole de la défense du site.

L’Albanie, candidate à l’adhésion à l’UE, ambitionne d’intégrer le bloc européen d’ici 2030. Toutefois, Bruxelles rappelle que cette perspective dépend du respect des normes européennes, notamment dans les domaines de l’environnement, de l’État de droit et de la gouvernance.

Selon la Commission européenne, les autorités albanaises doivent éviter toute mesure susceptible de compromettre l’application future des règles européennes. Une évaluation environnementale du projet est actuellement en cours.

De son côté, Rama défend le complexe touristique, qu’il présente comme un projet capable de moderniser le pays, d’attirer des investissements internationaux et de stimuler le développement économique de la région.

L’affaire est devenue un test important pour les ambitions européennes de l’Albanie, alors que Bruxelles surveille de près la manière dont Tirana applique les normes environnementales exigées des futurs États membres.