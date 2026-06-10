Les négociations sur Gaza bloquées par la question du désarmement au Caire

Les discussions menées au Caire pour mettre fin à la guerre à Gaza se heurtent à un obstacle majeur. Selon une source politique palestinienne, les consultations se poursuivent dans un contexte de divergences profondes, la question des armes constituant désormais le seul véritable point de blocage entre les mouvements palestiniens et les médiateurs. L’Égypte, qui tente de jouer son rôle traditionnel de médiateur tout en gérant ses propres impératifs sécuritaires et la sympathie de son opinion publique envers les Palestiniens, se trouve face à un dossier particulièrement délicat.

Un blocage reconnu de part et d’autre

Un dirigeant de mouvement palestinien a confirmé ces avancées dans les négociations, tout en reconnaissant que le désarmement reste l’un des dossiers les plus sensibles abordés lors de ces pourparlers. Les médiateurs égyptiens se trouvent pris entre leur volonté de faciliter un accord et la complexité d’une question qui touche directement à la sécurité d’Israël et à la souveraineté palestinienne. La balle se trouve désormais dans le camp israélien, selon plusieurs sources proches des discussions.

Ce blocage illustre la difficulté à transformer le cessez-le-feu actuel en solution politique durable. Les familles déplacées continuent de vivre dans des conditions précaires, notamment dans les camps de tentes à Khan Younès, tandis que les négociateurs tentent de dépasser cette impasse. Le désarmement du Hamas et de Gaza représente une exigence centrale pour Israël, mais constitue une ligne rouge pour les mouvements palestiniens qui y voient une capitulation inacceptable.