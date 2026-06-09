Manchester : une élève de 14 ans arrêtée après une attaque au couteau dans un collège

Trois personnes ont été blessées mardi matin dans un établissement scolaire de l’agglomération de Manchester. La suspecte a été placée en garde à vue.

Une collégienne de 14 ans a été interpellée mardi 9 juin après avoir agressé au couteau trois personnes dans un collège de Blackley, dans la banlieue nord de Manchester. Les faits se sont déroulés en matinée au sein de l’établissement scolaire. Selon la police locale du Grand Manchester, la suspecte s’en est prise à deux camarades de classe avant d’attaquer également un adulte travaillant dans le collège. Elle a été arrêtée sur place et placée en garde à vue.

Trois victimes blessées

Les trois victimes ont été blessées lors de l’incident, sans que le pronostic vital ne soit engagé. Les autorités n’ont pas communiqué sur la gravité exacte des blessures ni sur les circonstances précises de l’agression. L’enquête se poursuit pour déterminer les motivations de l’adolescente et les conditions dans lesquelles elle a pu introduire une arme blanche dans l’enceinte de l’établissement.

Une violence récurrente au Royaume-Uni

Cette attaque s’inscrit dans une série de violences à l’arme blanche que le Royaume-Uni peine à endiguer depuis plusieurs années. Les agressions au couteau, notamment chez les jeunes, constituent un problème récurrent outre-Manche. Le phénomène touche particulièrement certaines zones urbaines et suscite régulièrement des débats sur la sécurité dans les établissements scolaires britanniques.