Macron convoque jeudi une visioconférence mondiale avec la Chine avant le G7

Emmanuel Macron organise jeudi une visioconférence réunissant les membres du G7, la Chine et plusieurs autres pays émergents, quatre jours avant le sommet officiel des grandes puissances industrialisées. Ce rendez-vous, baptisé « sommet de convergence mondiale pour la croissance », vise à renforcer la coopération économique internationale dans un contexte de tensions commerciales et géopolitiques persistantes.

Un dialogue élargi aux émergents

L’initiative du chef de l’État français traduit une volonté d’élargir le dialogue au-delà du cercle restreint des pays occidentaux. En associant des économies émergentes et Pékin à cette discussion préalable, Paris cherche à créer des ponts entre les grandes puissances avant les échanges plus formels du G7. La démarche intervient alors que les relations économiques mondiales restent marquées par des divisions profondes sur les règles commerciales et les modèles de développement.

Cette conférence en ligne précède de quelques jours seulement la réunion physique des dirigeants du G7, forum qui rassemble traditionnellement les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Canada. L’inclusion de la Chine dans ce format préparatoire constitue un signal politique fort, à l’heure où Washington et Pékin s’affrontent sur de nombreux dossiers stratégiques et économiques.