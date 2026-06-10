La Russie mène des exercices navals en mer Baltique pendant d’importantes manœuvres de l’OTAN

La Russie a annoncé avoir mené des exercices militaires en mer Baltique les 8 et 9 juin, alors que l’OTAN poursuit dans la même région ses vastes manœuvres navales BALTOPS, considérées comme les plus importantes de l’année dans cette zone stratégique.

Selon l’agence de presse russe Interfax, la marine russe a effectué des entraînements comprenant des tirs de missiles non guidés, des bombardements ainsi que des frappes de missiles. Les exercices se sont déroulés dans la région de Kaliningrad, l’enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l’OTAN.

Les manœuvres russes ont mobilisé une dizaine d’appareils militaires, dont des avions de chasse et des bombardiers, ainsi que deux navires lance-missiles. Kaliningrad, qui abrite le quartier général de la flotte russe de la Baltique, est considérée comme l’un des territoires les plus militarisés de Russie.

Dans le même temps, l’OTAN mène l’exercice BALTOPS, lancé le 4 juin et prévu jusqu’au 20 juin. Ces manœuvres réunissent environ 6.000 militaires, une vingtaine de navires et des forces provenant de 15 pays alliés. L’objectif est de renforcer la coopération militaire et les capacités opérationnelles des membres de l’Alliance dans la région baltique.

La mer Baltique est devenue un point de tension majeur entre la Russie et l’OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine. L’adhésion récente de la Finlande et de la Suède à l’Alliance atlantique a renforcé la présence occidentale autour de cette mer stratégique, poussant Moscou à accroître ses activités militaires dans la zone.

Ces exercices simultanés illustrent la rivalité persistante entre la Russie et l’OTAN dans le nord de l’Europe, alors que les relations entre les deux camps demeurent particulièrement tendues.