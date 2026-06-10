Soleil estival au sud-est, fraîcheur et averses au nord : une France coupée en deux ce mercredi

La météo reste très contrastée ce mercredi 10 juin. Alors que quelques averses persistent encore sur une partie du nord-est du pays, le soleil domine largement autour de la Méditerranée où les températures prennent déjà des allures estivales. Le mistral se renforce également, augmentant le risque d’incendie dans plusieurs secteurs du sud-est.

Les dernières précipitations concernent principalement un large quart nord-est, de la Haute-Normandie à l’Alsace en passant par la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, le temps s’améliore progressivement avec le retour de belles éclaircies, notamment sur les régions de l’ouest au fil de l’après-midi.

Le soleil brille généreusement sur la Provence, la Côte d’Azur et la Corse, où l’ambiance est pleinement estivale. En revanche, le mistral souffle fortement avec des rafales pouvant atteindre localement 80 à 90 km/h entre le Luberon et le Haut-Var. Cette situation favorise une hausse du risque d’incendie dans les zones les plus exposées.

Les températures affichent de forts contrastes. Il ne fera que 15 à 20°C sur la moitié nord, de Brest à Strasbourg, et 20 à 24°C dans le sud-ouest. À l’inverse, le thermomètre grimpera jusqu’à 30°C dans l’arrière-pays provençal, sur la Côte d’Azur et en Corse. Les valeurs restent ainsi jusqu’à 7°C sous les normales dans le nord-est, tandis qu’elles dépassent localement de 4 à 9°C les moyennes de saison sur le pourtour méditerranéen.