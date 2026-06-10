Un ours noir capturé au Japon après plusieurs jours de traque

Les autorités japonaises ont annoncé la capture d’un ours noir sauvage qui avait semé l’inquiétude pendant plusieurs jours dans la ville d’Utsunomiya, au nord de Tokyo. L’animal, aperçu pour la première fois samedi soir, avait provoqué une vaste opération de recherche et conduit à la fermeture des écoles de la ville.

Face au risque pour la population, les autorités locales ont suspendu les cours dans les 94 écoles primaires et secondaires municipales pendant deux jours consécutifs. Les habitants avaient également été invités à rester chez eux et à signaler toute apparition de l’animal.

Mardi, l’ours a de nouveau été repéré dans un quartier résidentiel. Les forces de l’ordre ont rapidement bouclé la zone tandis que policiers, agents municipaux et spécialistes de la faune participaient aux recherches. Plusieurs médias nationaux ont suivi l’opération en direct à l’aide d’hélicoptères.

La capture de l’animal met fin à plusieurs jours de tension dans cette ville de près de 500 000 habitants située dans la préfecture de Tochigi. Toutefois, les autorités ont décidé de maintenir les écoles fermées mercredi après des signalements faisant état d’un possible second ours dans les environs.

Cette affaire intervient alors que le Japon fait face à une hausse marquée des incidents impliquant des ours. Selon les données du ministère de l’Environnement, le pays a enregistré un nombre record de 238 victimes d’attaques d’ours au cours de l’exercice 2025, dont 13 décès.

L’augmentation de ces rencontres entre humains et animaux sauvages, y compris dans des zones urbaines, a conduit le gouvernement japonais à mettre en place une cellule de crise chargée de limiter les risques et de renforcer les mesures de prévention.

Les experts attribuent notamment cette progression à l’évolution des habitats naturels et à la recherche de nourriture par les ours à proximité des zones habitées, un phénomène qui inquiète de plus en plus les autorités locales.