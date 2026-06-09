Croissance : la Banque de France va revoir à la baisse ses prévisions pour 2026

La Banque de France s’apprête à assombrir ses perspectives économiques pour l’année 2026. Lors de sa première intervention publique depuis sa prise de fonctions, le nouveau gouverneur Emmanuel Moulin a confirmé que les prévisions de croissance qui seront publiées à la mi-juin seront inférieures aux estimations dévoilées en mars. L’institution tablait alors sur une progression du produit intérieur brut de 0,9 %, un chiffre qui sera désormais revu à la baisse dans un contexte marqué par de fortes incertitudes économiques nationales et internationales.

Cette révision traduit les difficultés rencontrées par l’économie française depuis le début de l’année. Emmanuel Moulin a reconnu que les premiers mois de 2026 avaient été plus compliqués qu’attendu, notamment après la publication par l’Insee d’un recul du PIB de 0,1 % au premier trimestre. Même si le gouverneur estime que certains facteurs exceptionnels ont contribué à cette contre-performance, il considère que plusieurs signaux invitent à la prudence pour le reste de l’année.

Une consommation toujours trop faible

Parmi les principaux motifs d’inquiétude figure la faiblesse persistante de la consommation des ménages. Malgré le ralentissement de l’inflation observé ces derniers mois, les Français continuent de limiter leurs dépenses, privilégiant l’épargne dans un environnement économique jugé incertain. Cette prudence des consommateurs pèse directement sur l’activité de nombreux secteurs, notamment le commerce, les services et certaines branches industrielles dépendantes de la demande intérieure.

Le nouveau gouverneur a également souligné la mauvaise performance des exportations françaises au cours du premier trimestre. La dégradation du commerce extérieur a contribué au recul de l’activité économique et reflète un contexte international plus complexe. Le ralentissement observé chez plusieurs partenaires commerciaux de la France ainsi que les tensions géopolitiques persistantes continuent d’affecter les échanges mondiaux et la confiance des entreprises.

Une inflation plus élevée qu’espéré

Au-delà de la croissance, la Banque de France anticipe également une inflation plus forte que prévu. Emmanuel Moulin a indiqué que les nouvelles projections présenteraient simultanément « moins de croissance et plus d’inflation », même si l’ampleur exacte de cette évolution dépendra des différents scénarios étudiés par les économistes de l’institution. Cette situation complique l’équation économique des prochains mois puisque le ralentissement de l’activité pourrait se conjuguer à une hausse persistante des prix dans certains secteurs.

L’environnement international joue également un rôle important dans cette révision. La hausse des prix de l’énergie liée aux tensions au Moyen-Orient, les incertitudes commerciales mondiales ainsi que les difficultés d’approvisionnement dans certaines industries alimentent les risques inflationnistes. Ces facteurs rendent particulièrement délicat l’exercice de prévision économique pour les banques centrales et les institutions financières.

Le FMI et le gouvernement déjà plus prudents

La Banque de France n’est pas la seule à avoir revu ses perspectives à la baisse. Le Fonds monétaire international avait déjà abaissé en mai sa prévision de croissance pour la France en 2026, passant de 0,9 % à 0,7 %. De son côté, le gouvernement avait également ajusté son scénario économique à la mi-avril en ramenant son objectif de croissance à 0,9 %, contre 1 % précédemment.

Cette convergence des analyses témoigne d’un ralentissement plus marqué qu’anticipé il y a encore quelques mois. Si la France devrait éviter la récession, les perspectives de reprise apparaissent désormais plus limitées, avec une croissance faible et des marges de manœuvre budgétaires réduites pour soutenir davantage l’économie.

Les priorités du nouveau gouverneur

À la tête de la Banque de France depuis quelques jours seulement, Emmanuel Moulin a profité de cette première prise de parole pour rappeler les grands axes de son mandat. Il a notamment mis en avant la stratégie monétaire, la souveraineté financière européenne et la stabilité du système financier comme principales priorités pour les années à venir.

En raison de la période de réserve précédant la réunion de la Banque centrale européenne prévue cette semaine, le gouverneur n’a toutefois pas souhaité commenter les futures décisions de politique monétaire. Les marchés financiers restent néanmoins attentifs aux prochaines annonces de la BCE alors que les perspectives de croissance se dégradent progressivement dans plusieurs économies européennes, dont la France.