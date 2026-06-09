Illan Castronovo mis en examen pour viol : deux femmes accusent l’ex-star de téléréalité de faits remontant à 2018

Illan Castronovo, ancien candidat de téléréalité, a été mis en examen pour viol par le tribunal judiciaire de Blois. Cette décision fait suite aux plaintes de deux jeunes femmes du Loir-et-Cher pour des faits qui remonteraient à 2018. Il conteste les accusations et affirme que les relations étaient consenties. Pour rappel, il s’est fait connaître dans 10 Couples Parfaits, avant d’enchaîner plusieurs émissions de télé-réalité comme Les Princes et les Princesses de l’Amour, La Villa des Cœurs Brisés, Moundir et les Apprentis Aventuriers, Les Anges, Les Marseillais vs Le Reste du Monde, Les Marseillais à Dubaï et Objectif : Reste du Monde. Il a surtout été présent entre 2017 et 2021, période où il est devenu une figure récurrente des programmes de romance, d’aventure et de confrontation entre candidats.

Une soirée en boîte de nuit au cœur du scandale

Les faits dénoncés auraient eu lieu lors d’une soirée dans une boîte de nuit à Fougères-sur-Bièvres, dans le Loir-et-Cher. Les deux plaignantes, âgées de 18 et 20 ans au moment des faits, racontent avoir perdu connaissance après avoir bu un verre qui leur aurait été offert par Illan Castronovo.

Réveil, pantalon baissé, trous noirs

L’une des jeunes femmes affirme s’être réveillée avec le pantalon baissé, dos à Illan Castronovo, qui aurait également eu son pantalon baissé. Elle dit aussi avoir été réveillée par la lumière d’un téléphone pointé vers elle, tenu par Julien Bert, autre personnalité de la téléréalité cité dans les plaintes. La seconde plaignante dit être redescendue des loges de l’établissement sans souvenir précis de ce qui s’était passé après un moment passé avec Illan Castronovo et Julien Bert. Elle affirme avoir constaté des ecchymoses sur son corps et la disparition de son tampon hygiénique.

Des vidéos et des traces physiques dans la procédure

Le dossier mentionne des éléments matériels : des marques physiques constatées sur les plaignantes et des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, présentées comme venant appuyer leurs déclarations. Les deux femmes reconnaissent toutefois ne conserver que des souvenirs fragmentaires de cette soirée.

Quatre ans entre les plaintes et la mise en examen

Les plaintes ont été déposées en 2022, quatre ans après les faits dénoncés. Une information judiciaire avait ensuite été ouverte à Blois. La mise en examen d’Illan Castronovo marque une nouvelle étape de la procédure.

Illan Castronovo nie les accusations. Sa ligne de défense repose sur l’affirmation de relations consenties. Les deux plaignantes, elles, maintiennent leurs déclarations et disent voir dans cette mise en examen une avancée après une procédure longue.