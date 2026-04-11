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Fake news : Mindy, la fille de Loana, n’était pas présente aux obsèques de sa mère

11 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Fake news : Mindy, la fille de Loana, n’était pas présente aux obsèques de sa mère
Fake news : Mindy, la fille de Loana, n’était pas présente aux obsèques de sa mère

Alors que de nombreux médias avaient affirmé que la jeune fille dissimulée sous un parapluie lors des obsèques de Loana était sa fille Mindy, une mise au point diffusée ce midi par la famille vient contredire cette version.

Selon ces nouvelles précisions faites par la famille, ni Mindy, la fille de Loana, ni Maelysse, sa petite-fille, n’ont assisté à la cérémonie. Toutes deux auraient choisi de ne pas être présentes, dans la continuité de leur volonté de préserver leur anonymat et de rester à l’écart de l’exposition médiatique.

Les personnes sous le parapluie étaient en réalité ses nièces

Les personnes cachées des regards par un parapluie n’étaient donc pas des descendantes directes de Loana, comme cela a été abondamment relayé, mais ses nièces mineures, c’est-à-dire les filles de son frère.

Une confusion née des images de la cérémonie

Depuis la diffusion des premières photos de la cérémonie, l’identité de ces proches protégées par un parapluie avait suscité de nombreuses interprétations. Très vite, l’idée qu’il s’agissait de la fille de Loana s’est imposée dans plusieurs publications, sans confirmation formelle.

Cette hypothèse a ensuite circulé massivement, au point d’être présentée comme un fait établi. La rectification apportée aujourd’hui change donc sensiblement la lecture de ces images.

Une Confusion Née Des Images De La Cérémonie
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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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