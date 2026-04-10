Obsèques de Loana à Nice : «Tu resteras ma miette», déclare sa mère

Les obsèques de Loana se tiennent ce vendredi à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, la ville où l’ancienne gagnante de Loft Story vivait et où elle a été retrouvée morte le 25 mars, à l’âge de 48 ans. La cérémonie, qui a débuté à 11 heures, est ouverte au public. Elle doit être suivie d’une crémation dans l’intimité, conformément à sa volonté.

Un cercueil rose pour son dernier adieu

Peu après 11 heures, le cercueil rose de Loana a fait son entrée dans la cathédrale. Plus de 400 personnes assistaient alors au début de la cérémonie, tandis que de nombreux anonymes, fans et proches s’étaient rassemblés dans le Vieux-Nice pour lui rendre un dernier hommage.

L’hommage bouleversant de sa mère

L’un des moments les plus marquants de la cérémonie est venu de sa mère, Violette Petrucciani, qui a pris la parole dès le début de l’office. Évoquant leur relation très fusionnelle, mais aussi très compliquée, elle a adressé à sa fille un message d’adieu poignant : « Tu resteras ma miette ».

Des personnalités venues lui rendre hommage

Plusieurs figures du paysage audiovisuel et politique avaient fait le déplacement pour saluer une dernière fois celle qui fut l’une des premières grandes icônes de la télé-réalité en France. Benjamin Castaldi, Steevy Boulay, Alexia Laroche-Joubert et Éric Ciotti ont notamment été signalés parmi les personnalités présentes.