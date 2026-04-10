Téléréalité – Julien Bert condamné à deux ans de prison pour violences conjugales et abus de biens sociaux

Julien Bert, ancien candidat de téléréalité révélé au grand public dans L’Île des Vérités 3, a été condamné en appel par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à deux ans de prison pour violences conjugales sur son ex-compagne, Hilona Gos, ainsi que pour abus de biens sociaux. La juridiction a confirmé la peine déjà prononcée en première instance, avec un aménagement de la partie ferme sous bracelet électronique.

Une peine de prison aménagée sous bracelet électronique

Dans cette affaire, Julien Bert écope d’un an de prison ferme exécuté à domicile sous surveillance électronique, ainsi que d’un an de sursis probatoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a aussi prononcé à l’encontre de Julien Bert une interdiction d’entrer en contact avec Hilona Gos et une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans. Julien Bert devra par ailleurs verser 1 500 euros, dont 700 euros à la société Juliette Nonna.

Des faits de violences examinés sur la période 2019-2021

Lors de l’audience du 10 mars 2026, Julien Bert devait répondre de quatre faits de violences visant Hilona Gos, commis entre décembre 2019 et le 31 août 2021. Julien Bert comparaissait également pour des abus de biens sociaux commis entre février 2021 et mars 2023. Ces éléments ont été repris par plusieurs sources judiciaires et de presse à l’issue du délibéré rendu le 8 avril 2026.

Une décision qui confirme le jugement de décembre 2023

La condamnation prononcée en appel prolonge celle rendue en décembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence. À l’époque déjà, Julien Bert avait été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme et un an assorti d’un sursis probatoire. Julien Bert avait ensuite choisi de contester cette décision, ce qui a conduit à la nouvelle audience devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Julien Bert, figure installée de la télé-réalité

Au fil des années, Julien Bert s’est imposé comme un nom connu des téléspectateurs de télé-réalité. Julien Bert a d’abord gagné en visibilité dans L’Île des Vérités 3, avant d’être associé à d’autres émissions comme Les Anges et Les Marseillais. Cette notoriété médiatique a largement contribué à la forte résonance de l’affaire judiciaire opposant Julien Bert à Hilona Gos.