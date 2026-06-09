L’Ukraine et la Lettonie concluent un accord stratégique sur les drones militaires

L’Ukraine et la Lettonie ont signé un accord de coopération dans le domaine des drones, a annoncé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l’occasion d’une rencontre avec le Premier ministre letton Andris Kulbergs en marge d’un sommet réunissant l’Ukraine et les pays nordiques et baltes à Tallinn, en Estonie.

Selon Volodymyr Zelensky, cet accord vise à renforcer la coopération en matière de défense et de coproduction industrielle. Le dirigeant ukrainien a souligné que l’expérience acquise par son pays sur le champ de bataille pouvait désormais contribuer à améliorer les capacités de ses partenaires européens.

Les détails de l’accord n’ont pas été rendus publics. Toutefois, le Premier ministre letton a indiqué que cette coopération permettrait à son pays de bénéficier du savoir-faire technologique ukrainien et d’explorer des opportunités de production commune dans le secteur des drones.

« Nous devons protéger notre espace aérien, et personne ne sait mieux que l’Ukraine comment le faire », a déclaré Andris Kulbergs lors d’une conférence de presse. Il a également affirmé que les drones jouaient un rôle déterminant dans le conflit en Ukraine et étaient responsables d’une grande partie des pertes subies par les forces russes.

Depuis plusieurs mois, Kiev cherche à transformer son expertise dans la guerre des drones en atout diplomatique et industriel. Les technologies développées par l’Ukraine suscitent un intérêt croissant auprès de nombreux pays, en Europe comme au Moyen-Orient, où plusieurs discussions de coopération ont été engagées.

Rustem Umerov a précisé que la Lettonie devenait le sixième pays à rejoindre l’initiative ukrainienne de coopération internationale dans le domaine des drones. Cette plateforme vise à développer des partenariats technologiques et industriels autour de ces équipements devenus essentiels dans les conflits modernes.

Le mois dernier, Volodymyr Zelensky avait indiqué que près de vingt pays s’étaient montrés intéressés par la conclusion d’accords liés aux drones avec l’Ukraine. Cette dynamique illustre la volonté de Kiev de renforcer ses alliances tout en valorisant l’expertise acquise depuis le début de la guerre.