L’UE débloque 16 milliards d’euros de fonds hongrois sous conditions

La Hongrie voit enfin se dessiner la fin d’un bras de fer financier avec Bruxelles. Le gouvernement du premier ministre Péter Magyar a présenté mardi un projet de loi anticorruption de grande envergure, ouvrant la voie au déblocage de plus de 16 milliards d’euros de fonds européens gelés depuis l’ère Orbán. Cette initiative répond directement aux exigences de la Commission européenne, qui conditionnait la libération de ces montants à des réformes structurelles en matière de transparence et de lutte contre la corruption.

Un tournant après l’ère Orbán

Le texte législatif constitue un tournant majeur dans les relations entre Budapest et l’Union européenne. Les fonds avaient été suspendus sous le gouvernement précédent de Viktor Orbán, accusé de dérives autoritaires et de détournements présumés de subventions européennes. L’arrivée de Péter Magyar au pouvoir a changé la donne, le nouveau chef de gouvernement affichant dès ses premières semaines une volonté de rupture avec les pratiques de son prédécesseur.

La Commission européenne a confirmé sa décision de débloquer l’intégralité des fonds gelés, tout en maintenant un calendrier de versements conditionné à la mise en œuvre effective des réformes promises. Bruxelles surveillera notamment l’application concrète du dispositif anticorruption et la transparence dans l’attribution des marchés publics. Ce déblocage représente une bouffée d’oxygène pour l’économie hongroise, qui pourra désormais bénéficier de ces milliards d’euros destinés aux infrastructures et aux projets de développement.