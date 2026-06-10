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Bad Bunny rencontre le pape Léon à Madrid lors d’une visite privée

10 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Bad Bunny rencontre le pape Léon à Madrid lors d’une visite privée
Bad Bunny rencontre le pape Léon à Madrid lors d’une visite privée

Le chanteur portoricain Bad Bunny a rencontré le pape Léon XIII lors d’un bref entretien privé organisé lundi soir au stade Bernabéu de Madrid, a annoncé le Vatican.

Selon le communiqué officiel, l’artiste était accompagné de membres de sa famille et d’autres proches lorsque le souverain pontife est venu les saluer. Le pape leur a adressé quelques mots avant de quitter le stade.

Le Vatican a précisé qu’aucune photographie officielle de la rencontre ne serait publiée. Cette décision a suscité quelques commentaires amusés dans les médias, en référence au dernier album de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos (« J’aurais dû prendre plus de photos »), récompensé par un Grammy Award de l’album de l’année.

La rencontre s’est déroulée alors que le pape poursuit sa visite en Espagne et que Bad Bunny est également présent dans le pays dans le cadre de ses activités artistiques.

Bien que brève, cette entrevue illustre l’intérêt du Vatican pour le dialogue avec des personnalités influentes du monde de la culture et de la musique, à l’image de la popularité mondiale de Bad Bunny, devenu l’un des artistes latino-américains les plus écoutés au monde ces dernières années.

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