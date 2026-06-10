Belfast : routes bloquées et véhicules incendiés après une attaque au couteau

Des manifestants ont bloqué mardi soir plusieurs axes routiers à Belfast et mis le feu à des véhicules, dont un bus. Ces violences interviennent au lendemain d’une attaque au couteau attribuée à un réfugié soudanais, qui a profondément choqué le Royaume-Uni. Les autorités nord-irlandaises et britanniques ont multiplié les appels au calme face à la montée des tensions dans la capitale nord-irlandaise.

L’extrême droite mobilise sur les réseaux

Le dispositif policier a été renforcé dans les rues d’Irlande du Nord. L’extrême droite s’est immédiatement emparée de l’affaire. Des figures radicales, dont le militant Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, ont lancé via les réseaux sociaux des appels à manifester à travers le pays. Ces mobilisations anti-immigrés témoignent d’un climat de tension croissant.

Les événements de Belfast s’inscrivent dans un contexte plus large de crispations autour de la question migratoire au Royaume-Uni. Les autorités tentent d’éviter une escalade en appelant au respect de l’ordre public et en déployant des forces supplémentaires sur le terrain. L’enquête sur l’attaque au couteau se poursuit tandis que les services de sécurité surveillent de près l’évolution de la situation.