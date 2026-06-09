Guterres tire la sonnette d’alarme et réclame la fin immédiate des violences au Moyen-Orient

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est déclaré mardi « profondément alarmé » par la nouvelle montée des tensions au Moyen-Orient. Face à la reprise des violences dans plusieurs zones de la région, il a appelé à un arrêt immédiat des hostilités et au respect des accords de cessez-le-feu en vigueur.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef des Nations unies a exhorté toutes les parties concernées à mettre fin aux attaques. Il a insisté sur la nécessité de préserver les cessez-le-feu conclus au Liban, en Iran et dans la bande de Gaza, estimant qu’ils constituaient des éléments essentiels pour éviter une nouvelle détérioration de la situation régionale.

António Guterres a également demandé à Israël de rouvrir les points de passage vers Gaza afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire. Les organisations internationales alertent régulièrement sur les difficultés d’accès aux produits alimentaires, aux médicaments et aux équipements de première nécessité pour les habitants du territoire palestinien.

Cette prise de position intervient alors que les efforts diplomatiques visant à stabiliser la région restent fragiles. Malgré plusieurs annonces de cessez-le-feu ces derniers jours, les tensions demeurent vives et les responsables internationaux craignent une reprise rapide des affrontements.

Les Nations unies continuent de plaider pour une solution politique aux différents conflits qui secouent le Moyen-Orient. L’organisation estime que seule une désescalade durable permettra d’éviter une aggravation de la crise humanitaire qui touche déjà des millions de personnes.

Le message de António Guterres intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par les répercussions régionales des conflits en cours et par les inquiétudes croissantes de la communauté internationale quant au risque d’embrasement plus large de la région.

Alors que les initiatives diplomatiques se multiplient, le secrétaire général de l’ONU a réaffirmé l’urgence d’un retour au dialogue et au respect des engagements pris par les différentes parties, estimant que la protection des civils devait demeurer la priorité absolue.