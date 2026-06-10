Trump relance ses accusations contre le système électoral californien

Le président américain Donald Trump a intensifié ses critiques contre le système électoral de la Californie, contestant sans apporter de preuves les résultats de l’élection municipale de Los Angeles, où le candidat républicain qu’il soutenait semble se diriger vers une défaite.

Cette nouvelle offensive s’inscrit dans la continuité des accusations répétées de Trump concernant de supposées irrégularités électorales visant les républicains. Le président a notamment dénoncé la durée du dépouillement des bulletins dans cet État dirigé par les démocrates.

Lors d’une interview accordée à l’émission « Meet the Press » sur NBC, Trump a affirmé que les responsables électoraux californiens retardaient volontairement le comptage des voix. L’échange s’est tendu lorsque la journaliste a contesté ces affirmations, soulignant l’absence d’éléments démontrant une quelconque fraude.

Les critiques du président se concentrent désormais sur l’élection municipale de Los Angeles. Selon les résultats provisoires, le candidat républicain Spencer Pratt, personnalité connue de la téléréalité et soutenue par Trump, est tombé à la troisième place derrière la maire sortante Karen Bass et la conseillère municipale Nithya Raman.

Six jours après la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement se poursuivait encore, une situation que Trump a utilisée pour alimenter ses critiques contre les procédures électorales de la Californie. Les autorités électorales de l’État rappellent toutefois que le comptage prolongé s’explique notamment par la vérification des bulletins envoyés par courrier et par les contrôles destinés à garantir l’exactitude des résultats.

Les responsables démocrates et plusieurs experts électoraux rejettent les accusations de fraude, affirmant qu’aucune preuve crédible ne vient étayer les allégations du président. Cette controverse ravive une nouvelle fois le débat politique américain autour de la confiance dans les processus électoraux et de la diffusion d’accusations non vérifiées concernant les scrutins.