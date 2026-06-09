Liban : Israël frappe Tyr après un ordre d’évacuation inédit, au moins huit morts

Au moins huit personnes ont été tuées mardi dans une frappe israélienne visant la ville portuaire de Tyr, dans le sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. L’attaque est intervenue quelques heures après qu’Israël a émis, pour la première fois depuis le début du conflit, un ordre d’évacuation couvrant l’ensemble de la ville.

D’après les autorités libanaises, les victimes ont été tuées lors d’un bombardement ayant touché la périphérie est de Tyr. Les médias d’État ont indiqué qu’il s’agissait de l’un des raids israéliens les plus meurtriers menés contre la ville depuis le début de la guerre opposant Israël au Hezbollah le 2 mars.

Des images diffusées après l’attaque montrent d’importants dégâts matériels. Des débris recouvraient une route à proximité de la zone touchée, tandis que des équipes de secours et des engins de chantier intervenaient au milieu de bâtiments endommagés et d’épais nuages de fumée.

Le ministère libanais de la Santé a précisé que les secouristes poursuivaient leurs recherches dans les décombres afin de retrouver d’éventuels survivants. Le bilan pourrait donc encore évoluer dans les prochaines heures.

Quelques heures avant les frappes, l’armée israélienne avait publié un ordre d’évacuation concernant l’ensemble de Tyr, y compris le quartier chrétien du nord-ouest de la ville. Cette zone avait jusqu’à présent été épargnée par les précédentes consignes d’évacuation et accueillait de nombreux déplacés ayant fui d’autres secteurs du sud du Liban.

L’extension de cet ordre à toute la ville a provoqué un nouveau mouvement de population dans cette région déjà fortement affectée par les combats. Tyr, l’une des principales villes du sud du Liban et un important centre historique et économique, se retrouve désormais au cœur des affrontements.

Dans ce contexte, plusieurs organisations humanitaires ont revu leurs activités sur place. Selon les informations disponibles, certaines opérations médicales ont été suspendues en raison de la détérioration rapide de la situation sécuritaire. Cette nouvelle escalade alimente les inquiétudes quant à l’aggravation de la crise humanitaire dans le sud du Liban.