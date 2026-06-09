Arnaque au trading : le géant des paiements Worldpay condamné par la justice française

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mardi le groupe Worldpay, l’un des principaux acteurs mondiaux du traitement des paiements électroniques, dans une vaste affaire d’escroquerie au trading en ligne qui a fait des dizaines de victimes entre 2011 et 2014. L’entreprise a écopé de deux amendes de 100 000 euros pour complicité d’exercice illégal de l’activité de prestataire de paiement, une décision qui souligne les responsabilités croissantes des intermédiaires financiers dans la lutte contre les fraudes numériques.

Au cœur du dossier figure la société néerlandaise Seroph, qui entretenait des liens avec plusieurs plateformes frauduleuses de trading en ligne. Selon le tribunal, Worldpay avait l’obligation de vérifier la réalité et la légalité des activités exercées par son client avant de mettre à sa disposition ses infrastructures de paiement. Les magistrats ont estimé que le groupe avait renoncé à effectuer les contrôles nécessaires alors même que les opérations réalisées concernaient des clients français et étaient susceptibles de relever d’activités réglementées.

Des dizaines d’épargnants victimes d’une escroquerie internationale

L’enquête a révélé l’existence d’un système particulièrement sophistiqué visant à attirer des particuliers grâce à des promesses de rendements élevés sur le marché des changes, plus connu sous le nom de Forex. Recrutées via internet puis démarchées par téléphone, les victimes pensaient réaliser des investissements financiers rentables. En réalité, les fonds déposés étaient rapidement transférés vers un réseau complexe de comptes bancaires répartis dans plusieurs pays, notamment aux Seychelles, en Ukraine ou encore dans d’autres juridictions difficiles à contrôler.

Le préjudice total est estimé à au moins 35 millions d’euros. De nombreux épargnants ont perdu l’intégralité de leurs économies dans cette fraude internationale qui a nécessité plus de dix années d’investigations judiciaires avant d’aboutir devant le tribunal correctionnel de Paris. Cette affaire illustre une nouvelle fois l’ampleur des escroqueries liées aux faux placements financiers qui se sont multipliées au cours des dernières années grâce aux outils numériques.

Une responsabilité des intermédiaires financiers mise en lumière

La présence de Worldpay sur le banc des prévenus constituait l’un des aspects les plus remarquables de cette procédure. Habituellement, les poursuites visent principalement les organisateurs directs des fraudes. Dans ce dossier, la justice a considéré que les prestataires techniques participant aux flux financiers ne pouvaient ignorer certaines anomalies et devaient exercer une vigilance renforcée sur leurs clients.

Les magistrats ont notamment relevé que Worldpay avait permis le transfert de plus de 16,8 millions d’euros vers la société Seroph. Pour le tribunal, cette relation commerciale impliquait des obligations de contrôle suffisantes pour détecter d’éventuelles irrégularités. Cette décision pourrait ainsi renforcer les exigences de conformité imposées aux acteurs du paiement électronique dans un contexte de multiplication des arnaques financières en ligne.

Des condamnations pour les principaux organisateurs

Aux côtés de Worldpay, plusieurs responsables présumés de l’escroquerie ont également été condamnés. Les principaux organisateurs du système ont écopé de peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison ferme et 400 000 euros d’amende. Certaines sanctions sont assorties de l’exécution provisoire, permettant leur application immédiate malgré d’éventuels recours.

Sur les onze prévenus initialement renvoyés devant le tribunal, cinq avaient déjà reconnu leur implication dans les faits dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette procédure, comparable au plaider-coupable, avait permis d’accélérer le traitement d’une partie du dossier.

Un signal fort contre les fraudes financières en ligne

Cette décision judiciaire intervient alors que les autorités françaises et européennes multiplient les mises en garde contre les plateformes d’investissement frauduleuses. Les faux sites de trading, les escroqueries aux cryptomonnaies ou encore les placements financiers fictifs continuent de faire chaque année des milliers de victimes.

En condamnant un acteur majeur du secteur des paiements, la justice française adresse également un message aux intermédiaires financiers : la lutte contre la fraude ne repose plus uniquement sur les autorités ou les établissements bancaires traditionnels. Les entreprises technologiques chargées de faciliter les transactions sont désormais appelées à jouer un rôle central dans la détection et la prévention des opérations suspectes afin de mieux protéger les consommateurs.