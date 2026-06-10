La NASA dévoile l’équipage de la mission Artemis III prévue en 2027

La NASA a annoncé la composition de l’équipage de sa prochaine mission Artemis III, une étape clé du programme spatial américain destinée à tester des technologies essentielles pour les futures explorations lunaires.

La mission réunira quatre astronautes : les Américains Andre Douglas, Frank Rubio et Randy Bresnik, ainsi que l’Italien Luca Parmitano, membre de l’Agence spatiale européenne. Le lancement est prévu pour 2027, même si aucune date précise n’a encore été fixée.

Cette mission aura pour objectif de réaliser une démonstration inédite d’amarrage en orbite terrestre entre plusieurs vaisseaux spatiaux. Les atterrisseurs lunaires développés par SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, et Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, seront testés pour la première fois dans l’espace dans le cadre d’opérations particulièrement complexes.

Les responsables du programme estiment que ces essais sont indispensables avant la reprise des missions habitées vers la Lune. Ils permettront notamment de vérifier la capacité des différents systèmes à fonctionner ensemble dans des conditions réelles.

Le commandant de la mission sera Randy Bresnik, vétéran de la NASA âgé de 58 ans. Sélectionné comme astronaute en 2004, il a déjà effectué trois séjours dans l’espace et totalise environ 150 jours en orbite. Il compte également plus de 32 heures de sorties extravéhiculaires à son actif.

Andre Douglas, Frank Rubio et Luca Parmitano apporteront également leur expérience à cette mission, qui représente une nouvelle étape dans les ambitions spatiales américaines et internationales.

À travers le programme Artemis, la NASA cherche à établir une présence humaine durable sur la Lune au cours de la prochaine décennie. Les technologies développées dans ce cadre doivent également préparer de futures expéditions vers Mars.

La mission Artemis III constitue ainsi un jalon important pour l’exploration spatiale, en validant des systèmes qui pourraient être utilisés lors des prochaines grandes aventures humaines au-delà de l’orbite terrestre.