Procès du député LFI Sébastien Delogu renvoyé au 21 octobre

Le procès de Sébastien Delogu, député La France insoumise de Marseille, initialement prévu ce mardi devant le tribunal correctionnel, a été reporté au 21 octobre prochain. L’élu des quartiers nord de la cité phocéenne est poursuivi pour avoir détenu et diffusé sur les réseaux sociaux des documents personnels appartenant à un entrepreneur marseillais. Ces pièces, dérobées par des salariés lors d’un conflit social, contenaient des informations privées que le député aurait rendues publiques. Sébastien Delogu reprochait à ce chef d’entreprise ses liens avec Israël, dans un contexte de tensions autour du conflit israélo-palestinien.

Le renvoi de cette audience a été sollicité par la défense du député. L’élu insoumis ne s’est d’ailleurs pas présenté à l’ouverture prévue de son procès. Cette affaire intervient dans un climat déjà tendu pour Sébastien Delogu, qui a multiplié les polémiques depuis son élection. Les accusations portées contre lui l’exposent à des sanctions pénales, mais également à un risque d’inéligibilité, ce qui pourrait mettre fin à son mandat parlementaire et l’empêcher de se représenter lors des prochaines élections.

Un risque d’inéligibilité pour l’élu marseillais

Cette procédure judiciaire relance les débats sur les limites de l’action militante des élus et sur leur responsabilité dans la diffusion d’informations obtenues illégalement. Le dossier sera examiné en octobre devant la justice marseillaise, qui devra déterminer si le député a effectivement commis une infraction en divulguant ces documents confidentiels. L’issue de ce procès pourrait avoir des répercussions importantes sur la carrière politique de Sébastien Delogu, figure de la gauche mélenchoniste dans les Bouches-du-Rhône.