Périscolaire à Paris, le dégoût: 132 animateurs suspendus, la mairie déclenche une commission d’enquête

La Ville de Paris a suspendu 132 animateurs périscolaires depuis le 1er janvier. Parmi eux, 52 le sont pour suspicion de violences sexuelles ou sexistes. Ce nouveau bilan a été annoncé mardi par Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, en marge d’une visite dans une école du nord-ouest de la capitale.

52 dossiers pour soupçons de violences sexuelles ou sexistes

Sur les 132 suspensions recensées depuis le début de l’année, 52 concernent des soupçons de violences sexuelles ou sexistes. Il s’agit à ce stade de suspicions. Une suspension administrative ne vaut pas condamnation. Elle permet d’écarter temporairement un agent du terrain pendant l’examen des faits signalés. La mairie présente ces mesures comme une réponse à des signalements jugés suffisamment sérieux pour entraîner une mise à l’écart.

Une commission indépendante confiée à Antoine Garapon

Emmanuel Grégoire a annoncé le lancement d’une commission d’enquête indépendante consacrée au périscolaire parisien. Cette commission sera confiée à Antoine Garapon, ancien juge des enfants. Il aura pour mission d’analyser ce qui s’est passé et de formuler des préconisations. Le maire de Paris a indiqué que cette commission disposerait d’une large liberté de travail, avec l’objectif d’examiner les dysfonctionnements éventuels et les réponses apportées par la Ville.

Un plan d’action à 20 millions d’euros

Ce plan, évalué à 20 millions d’euros, doit renforcer la protection des enfants dans les temps périscolaires et améliorer la gestion des signalements. La mairie veut désormais afficher une ligne plus ferme face aux alertes remontées par les familles, les personnels ou les établissements.

La mairie sous pression

Le dossier du périscolaire place la Ville de Paris sous forte pression. Les chiffres annoncés mardi montrent l’ampleur des suspensions engagées depuis le début de l’année. Ils relancent aussi les questions sur le contrôle des personnels, la remontée des alertes et la capacité de la mairie à protéger les enfants sur les temps hors classe. Avec 132 animateurs suspendus en un peu plus de cinq mois, dont 52 pour soupçons de violences sexuelles ou sexistes, l’exécutif parisien doit désormais répondre sur deux fronts : traiter les situations individuelles et clarifier les éventuelles failles du système.

Le périscolaire parisien entre dans une phase décisive

La commission confiée à Antoine Garapon devra établir un diagnostic sur les pratiques, les procédures et les responsabilités. Ses conclusions seront attendues de près par les familles, les agents et les élus. Elles devront dire si les dispositifs existants étaient suffisants, si les alertes ont été traitées à temps et quelles mesures doivent être prises pour éviter de nouveaux manquements. La mairie promet une réponse structurée. Les chiffres annoncés montrent surtout que le dossier est devenu l’un des sujets les plus sensibles du début de mandat d’Emmanuel Grégoire.