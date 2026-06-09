Le footballeur burkinabé Ben Aziz Zagré décède à 27 ans d’un cancer

L’ancien international burkinabé Ben Aziz Zagré est mort le 8 juin à 27 ans des suites d’un cancer du genou qui l’avait contraint à la retraite.

Le football burkinabé vient de perdre l’un de ses anciens internationaux. Ben Aziz Zagré, défenseur qui avait porté le maillot des Étalons, est décédé dans la nuit du 7 au 8 juin 2026 à 1 heure du matin, à l’âge de 27 ans seulement. La Fédération burkinabé de football a confirmé la nouvelle de sa disparition, précisant que l’ancien joueur a succombé à un cancer du genou contre lequel il luttait depuis plusieurs mois.

Une carrière brutalement stoppée par la maladie

Le joueur avait été contraint de mettre un terme prématuré à sa carrière l’été dernier, la maladie ne lui laissant plus d’autre choix que de raccrocher les crampons. Ben Aziz Zagré n’avait connu qu’une seule sélection avec l’équipe nationale du Burkina Faso, il y a un peu plus de dix ans, mais sa disparition brutale frappe le monde du sport burkinabé avec une violence particulière.

Le décès de ce jeune défenseur survient alors qu’il aurait pu poursuivre une longue carrière. Son combat contre le cancer aura finalement été trop court. La fédération et le milieu footballistique burkinabé pleurent aujourd’hui un joueur fauché en pleine jeunesse par la maladie.