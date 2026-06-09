Ukraine : Zelensky salue des discussions « positives » avec les émissaires de Trump sur une issue au conflit

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé avoir eu une conversation « positive » avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, estimant que les discussions témoignaient d’une volonté de progresser vers un règlement du conflit entre l’Ukraine et la Russie dans les semaines à venir.

Selon le dirigeant ukrainien, cet échange est intervenu alors qu’il rentrait à Kiev après une série de rencontres diplomatiques à Londres. La capitale britannique a récemment accueilli plusieurs discussions réunissant des responsables européens et ukrainiens autour des perspectives de paix et de la poursuite du soutien à l’Ukraine.

Volodymyr Zelensky a déclaré avoir apprécié l’engagement affiché par les représentants américains en faveur d’une recherche de solution au conflit. Les détails de la conversation n’ont toutefois pas été rendus publics.

Ces échanges surviennent dans un contexte d’intenses efforts diplomatiques. Les États-Unis cherchent à maintenir des canaux de communication avec Kiev et Moscou afin d’explorer les possibilités d’une désescalade après plus de quatre années de guerre.

Parallèlement, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu une réunion consacrée à la situation en Ukraine. Les discussions ont porté sur la poursuite des combats et sur les appels répétés de la communauté internationale en faveur d’un cessez-le-feu.

Lors de cette réunion, un responsable des Nations unies a indiqué qu’au moins 30 civils avaient été tués en Ukraine depuis vendredi, soulignant le coût humain toujours élevé du conflit malgré les efforts diplomatiques en cours.

Alors que les combats continuent sur plusieurs fronts, les déclarations de Volodymyr Zelensky alimentent l’espoir d’une reprise des négociations. Toutefois, aucun calendrier précis ni avancée concrète n’ont encore été annoncés concernant un éventuel accord de paix.