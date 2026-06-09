Pourquoi les chrétiens sont de plus en plus visés par le pouvoir chinois

La liberté religieuse continue de se réduire en Chine. Plusieurs enquêtes, témoignages et documents publiés ces derniers mois mettent en lumière un durcissement de la politique menée par Pékin à l’encontre des communautés chrétiennes indépendantes. Si le christianisme demeure officiellement autorisé, les autorités chinoises cherchent désormais à exercer un contrôle toujours plus étroit sur les croyants, les lieux de culte et les activités religieuses. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie du président Xi Jinping visant à renforcer l’emprise du Parti communiste sur l’ensemble de la société chinoise. Pour de nombreux fidèles, pratiquer librement leur religion devient progressivement plus difficile, notamment lorsqu’ils refusent de se soumettre aux exigences imposées par les autorités.

L’un des exemples les plus marquants s’est déroulé à Yayang, une petite ville de l’est de la Chine. En décembre 2025, plusieurs centaines de policiers auraient participé à une vaste opération visant une église protestante locale. Selon plusieurs témoignages, les responsables religieux s’opposaient à l’installation du drapeau national chinois dans leur lieu de culte, une mesure désormais encouragée par les autorités dans le cadre de la politique de « sinisation » des religions. Plus d’une centaine de fidèles auraient été interpellés au cours de cette intervention. Plusieurs responsables de la communauté religieuse restent détenus plusieurs mois après les faits. Des bâtiments annexes de l’église ont également été détruits et la célèbre croix qui dominait l’édifice a finalement été retirée après plus d’une décennie de tensions avec les autorités locales.

Les églises indépendantes particulièrement ciblées

La Chine reconnaît officiellement plusieurs religions, dont le christianisme, mais uniquement à travers des organisations religieuses placées sous le contrôle direct de l’État. Les responsables religieux doivent être agréés par les autorités et les lieux de culte enregistrés auprès des administrations compétentes. Pourtant, des millions de chrétiens choisissent de pratiquer leur foi au sein d’« églises de maison », aussi appelées églises souterraines, qui fonctionnent de manière indépendante et refusent souvent toute ingérence politique dans leurs activités religieuses.

Pendant longtemps, ces communautés ont bénéficié d’une relative tolérance, notamment durant les décennies qui ont suivi les réformes économiques engagées à partir des années 1980. Certaines églises indépendantes sont même devenues de véritables institutions locales capables de rassembler plusieurs milliers de fidèles chaque semaine. Cette situation a cependant changé avec l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Les autorités considèrent désormais que toute organisation échappant au contrôle du Parti communiste constitue un risque potentiel pour la stabilité politique du pays. Les églises indépendantes sont donc devenues l’une des principales cibles de cette politique de reprise en main.

Une politique de contrôle idéologique renforcée

Depuis plus de dix ans, Pékin mène une vaste campagne de « sinisation » des religions. L’objectif affiché consiste à adapter les différentes croyances aux valeurs du socialisme chinois et à renforcer leur loyauté envers l’État. Concrètement, cette politique se traduit par l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les lieux de culte, l’obligation d’afficher des symboles patriotiques, la diffusion de messages favorables au Parti communiste ou encore la modification architecturale de certains bâtiments religieux jugés trop marqués par des influences étrangères.

Cette campagne ne concerne pas uniquement les chrétiens. Les mosquées, les temples bouddhistes et d’autres lieux de culte ont également été concernés par des mesures similaires. Toutefois, plusieurs observateurs estiment que les communautés chrétiennes indépendantes subissent une pression particulière en raison de leurs liens historiques avec l’Occident. Pour Pékin, certaines branches du christianisme restent associées à une influence étrangère susceptible de concurrencer l’autorité idéologique du Parti communiste.

Une croissance spectaculaire du christianisme

Paradoxalement, cette répression intervient alors que le christianisme connaît depuis plusieurs décennies une progression spectaculaire en Chine. Lors de la prise du pouvoir par Mao Zedong en 1949, le pays comptait seulement quelques millions de chrétiens. Aujourd’hui, différentes estimations évoquent entre 80 et 90 millions de fidèles, répartis entre catholiques, protestants et membres des églises indépendantes. Cette croissance est souvent présentée comme l’une des plus importantes expansions du christianisme dans le monde contemporain.

De nombreux chercheurs expliquent ce phénomène par les profondes mutations économiques et sociales qu’a connues la Chine depuis quarante ans. Face à l’urbanisation rapide, à l’individualisme croissant et aux bouleversements de la société chinoise, de nombreux citoyens se sont tournés vers la religion en quête de repères spirituels. Cette dynamique est particulièrement visible dans certaines régions rurales mais aussi au sein des classes moyennes urbaines, où les communautés chrétiennes ont fortement progressé.

Une méfiance alimentée par le contexte géopolitique

Au-delà de la question religieuse, les autorités chinoises considèrent également le christianisme sous un angle géopolitique. Pékin entretient depuis longtemps une méfiance à l’égard des organisations religieuses perçues comme proches des pays occidentaux. Cette suspicion s’est renforcée ces dernières années avec la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis. Plusieurs responsables chinois estiment que certaines organisations religieuses pourraient être utilisées comme des instruments d’influence étrangère.

Une lecture politique explique en partie la fermeté du pouvoir à l’égard des communautés indépendantes. Les autorités redoutent notamment l’émergence de réseaux capables de mobiliser un grand nombre de citoyens en dehors des structures officielles. Dans un système où le Parti communiste cherche à conserver un contrôle total sur les organisations sociales, les mouvements religieux autonomes apparaissent comme une source potentielle d’inquiétude.

Des fidèles qui continuent malgré les restrictions

Même si les arrestations, les fermetures de lieux de culte et la surveillance renforcée, de nombreuses communautés chrétiennes poursuivent leurs activités. Les rassemblements se déroulent souvent dans des appartements privés, des locaux discrets ou par petits groupes afin d’éviter l’attention des autorités. Les nouvelles réglementations limitent également fortement les activités religieuses sur internet, compliquant davantage l’organisation des communautés.

Pour autant, la foi de nombreux croyants semble demeurer intacte. Plusieurs responsables religieux affirment que les restrictions ont parfois pour effet de renforcer la cohésion des communautés plutôt que de les faire disparaître. Dans plusieurs régions du pays, les fidèles continuent de se réunir discrètement malgré les risques encourus. Cette résistance silencieuse illustre les limites du contrôle exercé par Pékin sur une réalité religieuse qui continue de toucher plusieurs dizaines de millions de citoyens chinois.