Aux Canaries, la visite du pape braque les projecteurs sur le sort des migrants aux portes de l’Europe

La visite du pape Léon XIV aux îles Canaries met en lumière la situation des milliers de migrants qui tentent chaque année de rejoindre l’Europe par l’une des routes maritimes les plus dangereuses au monde. Ce déplacement, intégré à son voyage en Espagne, est largement perçu comme un message en faveur d’une approche plus humaine des politiques migratoires.

Au cours de sa visite, le souverain pontife doit se rendre dans plusieurs centres d’accueil pour migrants et rencontrer des personnes ayant survécu à la traversée périlleuse entre les côtes africaines et l’archipel espagnol. Ces échanges visent à attirer l’attention de la communauté internationale sur les risques humains liés aux migrations irrégulières.

Des responsables religieux locaux espèrent que cette visite contribuera à faire évoluer le débat mondial sur les migrations. Selon eux, la présence du pape dans cette région frontalière de l’Europe pourrait encourager les gouvernements à adopter des politiques davantage axées sur la dignité humaine et la protection des personnes vulnérables.

Les îles Canaries sont devenues ces dernières années l’un des principaux points d’arrivée des migrants cherchant à rejoindre l’Union européenne. De nombreux candidats à l’exil embarquent depuis les côtes d’Afrique de l’Ouest à bord d’embarcations souvent précaires, au prix de traversées longues et dangereuses.

L’Espagne est régulièrement saluée par certaines organisations humanitaires pour sa politique migratoire relativement ouverte. Cependant, cette approche suscite aussi des critiques, notamment de la part de mouvements politiques opposés à l’immigration, qui dénoncent une pression croissante sur les infrastructures et les services publics.

Par ailleurs, de nombreux migrants se retrouvent confrontés à de longues procédures administratives. Les délais de régularisation peuvent s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, laissant des milliers de personnes dans une situation d’incertitude juridique et sociale.

À travers cette visite, Léon XIV entend rappeler la dimension humaine de la crise migratoire. Son déplacement aux Canaries intervient alors que les débats sur l’immigration continuent de diviser les sociétés européennes et de peser sur les agendas politiques du continent.