Les Écologistes consulteront leurs militants début juillet sur une primaire à gauche sans LFI

Les Écologistes ont décidé de soumettre à leurs militants la question d’une primaire de la gauche et des écologistes pour la présidentielle de 2027. Cette consultation interne se tiendra durant la première semaine de juillet, comme l’a annoncé le bureau politique du parti. La dirigeante écologiste Marine Tondelier s’est engagée à faire voter les adhérents sur une primaire qui exclurait La France insoumise. Le bureau politique a réaffirmé son souhait de participer à ce type de rassemblement, malgré les signaux peu encourageants envoyés par les autres composantes de la gauche ces dernières semaines.

Marine Tondelier contestée en interne

Cette décision intervient alors que Marine Tondelier fait face à des contestations internes. Des opposants au sein du parti lui reprochent de ne pas anticiper l’échec probable de cette primaire, un processus qu’ils jugent mal engagé au vu des positions divergentes des différentes formations de gauche. Les déclarations publiques des uns et des autres laissent peu d’espoir quant à une coordination réussie avant l’élection. La secrétaire nationale des Écologistes cherche néanmoins à obtenir un mandat clair de la part de ses troupes pour poursuivre cette stratégie d’union sélective.

Un moment de vérité en juillet

La consultation de juillet apparaît comme un moment de vérité pour les Écologistes. Le parti devra trancher entre la recherche coûte que coûte d’une alliance à gauche et la possibilité d’une candidature autonome si les tentatives de rapprochement échouent. Les militants auront à se prononcer sur une proposition qui privilégie la primaire de la gauche et des écologistes, à condition qu’elle ne se transforme pas en simple processus de validation d’un accord déjà ficelé entre états-majors. L’issue de ce vote déterminera la ligne stratégique du parti pour les mois à venir.