Italie-Israël : le ministre Ben Gvir visé par une enquête après l’interception d’une flottille pour Gaza

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, fait l’objet d’une enquête judiciaire en Italie concernant le traitement réservé à des militants arrêtés lors de l’interception d’une flottille humanitaire se dirigeant vers Gaza le mois dernier. L’affaire accentue les tensions diplomatiques entre Rome et Jérusalem.

Selon une source judiciaire italienne, le parquet a ouvert une enquête portant sur des soupçons de torture et d’enlèvement visant des citoyens italiens qui figuraient parmi les militants à bord de la flottille. Si les investigations aboutissent à des éléments suffisants, les procureurs pourraient demander l’ouverture d’un procès.

En réaction, Itamar Ben-Gvir a affirmé qu’il ne se soustrairait à aucune enquête et qu’il continuerait à soutenir les forces de sécurité israéliennes. Il a également tenu des propos critiques à l’égard de l’Italie, suscitant une vive polémique.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a fermement condamné ces déclarations, les qualifiant d’« inacceptables » et « indignes d’un ministre ». Cette réaction illustre la détérioration des relations entre les deux pays autour de ce dossier.

L’enquête intervient après la diffusion, fin mai, d’une vidéo montrant des militants pro-palestiniens détenus par Israël après l’interception de la flottille. Les images, montrant plusieurs personnes agenouillées et les mains attachées, ont suscité de nombreuses critiques à l’international.

Selon les organisateurs de l’opération, quelque 430 militants ont été arrêtés lors de l’interception du convoi d’aide humanitaire. Parmi eux figuraient notamment des citoyens italiens et sud-coréens. Les autorités israéliennes avaient justifié leur intervention par des considérations de sécurité.

Cette affaire intervient alors que plusieurs pays européens durcissent leur ton à l’égard d’Israël concernant la situation à Gaza. L’Italie a notamment réclamé des sanctions européennes contre Itamar Ben-Gvir, tandis que la France a annoncé des mesures à son encontre à la suite de l’incident de la flottille.