Surprise ! Les L5 se reforment au complet pour “Pat’Patrouille: Mission Dino”

Les L5 sont de retour à cinq. Alexandra, Claire, Coralie, Louisy Joseph et Marjorie se sont retrouvées en studio pour enregistrer un titre inédit, Encore et Encore (Toi tu es là), leur premier nouveau single depuis près de vingt ans. Le morceau sera dévoilé ce mercredi 10 juin et accompagnera le générique de fin du film d’animation Pat’Patrouille : Mission Dino.

Un retour lié à un film familial très attendu

La Pat’Patrouille – Le film : Mission Dino sortira au cinéma en France le 5 août 2026. Réalisé par Cal Brunker, le long-métrage dure 1h28 et s’inscrit dans la continuité de la franchise animée inspirée de la série jeunesse. Pour cette sortie française, les L5 ne se contentent pas de chanter le générique. Les cinq chanteuses prêtent aussi leurs voix à cinq personnages du film. Cette participation marque donc un double retour : musical et vocal.

Une reformation complète du groupe révélé par Popstars

Les L5 avaient été révélées en 2001 dans l’émission Popstars. Le groupe s’était rapidement imposé dans la pop française avec des titres comme Toutes les femmes de ta vie et Une étincelle. Leur premier album s’était écoulé à environ 1,5 million d’exemplaires, avant la séparation du groupe au milieu des années 2000.

Cette reformation réunit les cinq membres historiques, un élément central pour les fans du groupe : 20 ans après leur séparation, elle remet les L5 dans l’actualité musicale avec un titre inédit pensé pour un public familial.

Des dinosaures, une île inconnue et une mission de sauvetage

Dans Mission Dino, la Pat’Patrouille se retrouve piégée par une mystérieuse tempête. Ryder et les chiots échouent sur une île tropicale encore inexplorée, peuplée de dinosaures. Ils y rencontrent Rex, un chiot qui vit sur place depuis plusieurs années et connaît parfaitement ces créatures. L’aventure prend une tournure plus dangereuse lorsque M. Hellinger tente d’exploiter les ressources naturelles de l’île. Ses actions provoquent le réveil d’un volcan, obligeant la Pat’Patrouille à multiplier les missions de sauvetage pour protéger l’île et ses habitants.

Un pari générationnel

Avec les L5 au générique français, Pat’Patrouille : Mission Dino vise deux publics à la fois : les enfants qui suivent la franchise et les adultes qui ont grandi avec le groupe au début des années 2000. Le film ajoute ainsi une dimension nostalgique à une sortie déjà calibrée pour les familles. Le retour des L5 se fait donc par une porte inattendue : non pas un album complet ou une tournée annoncée comme point de départ principal, mais un film d’animation destiné au jeune public. Un choix qui donne au groupe une exposition large et intergénérationnelle, à quelques semaines de la sortie du long-métrage.