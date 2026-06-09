Kenya : vives tensions autour d’un centre de quarantaine américain à Nanyuki

La ville de Nanyuki, située à environ 200 kilomètres de Nairobi, est devenue le théâtre d’une contestation populaire d’ampleur. Des centaines de Kényans se sont rassemblés ces derniers jours pour s’opposer fermement au projet américain d’installer un centre de quarantaine destiné aux citoyens des États-Unis contaminés par le virus Ebola. Les manifestations, qui ont débuté le 1er juin, ont pris une tournure violente mardi avec des affrontements entre protestataires et forces de l’ordre. Des routes ont été bloquées et des pneus brûlés pour exprimer la colère des habitants.

Une base aérienne au cœur de la polémique

Le projet prévoit l’implantation de cette structure médicale sur une base aérienne de la région. Cette décision soulève l’indignation d’une population qui craint les risques sanitaires liés à la présence de malades atteints d’un virus aussi dangereux. Les autorités locales font face à une mobilisation qui ne faiblit pas, les résidents estimant que leur sécurité sanitaire est sacrifiée au profit d’intérêts étrangers. Le gouvernement kényan n’a pas encore apporté de réponse satisfaisante aux préoccupations exprimées.

Tensions entre intérêts américains et inquiétudes locales

L’épidémie d’Ebola continue de peser sur l’ensemble de la région africaine. Le choix du Kenya pour accueillir un centre de quarantaine américain ravive les tensions entre Washington et les populations locales, qui refusent de voir leur territoire transformé en zone de traitement pour des ressortissants étrangers. La grogne populaire témoigne d’un sentiment d’injustice face à une décision prise sans consultation préalable des communautés concernées.