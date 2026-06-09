Steve Mandanda se confie à Ophélie Meunier: de la gloire mondiale à la dépression

À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Ophélie Meunier présente Les Stratéges, une collection d’entretiens exclusifs consacrés à de grandes figures du football mondial. Pour ce quatrième épisode, elle reçoit Steve Mandanda, gardien emblématique de l’Olympique de Marseille et champion du monde avec l’équipe de France en 2018. L’entretien revient sur les choix, les ruptures, les moments décisifs et les épreuves qui ont marqué la carrière de l’ancien gardien international. Le dispositif, inspiré du jeu d’échecs, met en avant les décisions qui se prennent avant le coup d’envoi, loin du bruit des stades et des trophées.

L’OM, le club qui a marqué sa vie

Steve Mandanda évoque son lien profond avec l’Olympique de Marseille, club dont il est devenu l’un des visages les plus marquants. L’entretien revient notamment sur sa signature à l’OM, un moment fondateur dans sa carrière, puis sur la place particulière qu’il a occupée dans l’histoire récente du club. Gardien de référence, capitaine, figure respectée du vestiaire, Mandanda a incarné une forme de leadership discret. Sa trajectoire à Marseille s’est construite dans la durée, avec la pression permanente d’un très haut niveau d’exigence et la nécessité de rester performant saison après saison.

Un dernier match à haute charge émotionnelle

L’épisode revient aussi sur son dernier match sous les couleurs du Stade Rennais, disputé face à Marseille. Ce moment prend une dimension particulière dans le témoignage de Mandanda : il se retrouve opposé au club qui a marqué sa vie professionnelle et personnelle. Cette rencontre symbolise le poids d’une carrière traversée par plusieurs identités fortes : celle du joueur de l’OM, celle du gardien de l’équipe de France, celle du compétiteur qui doit accepter les transitions, les départs et la fin progressive d’un cycle.

L’équipe de France, de titulaire à numéro deux

Steve Mandanda revient également sur son rôle singulier en équipe de France. Longtemps gardien de très haut niveau, il a dû composer avec une concurrence forte, notamment celle d’Hugo Lloris. L’entretien aborde cette position particulière : celle d’un titulaire devenu numéro deux, dans un groupe où chaque place compte et où la hiérarchie impose une forme d’acceptation. Mandanda raconte ce que cette situation implique mentalement, sportivement et humainement.

Les blessures qui ont changé sa trajectoire

Le gardien se confie sur les blessures qui ont marqué sa carrière. L’une d’elles lui a notamment fait manquer une Coupe du Monde. Ce passage permet de revenir sur la fragilité d’une trajectoire sportive, même au plus haut niveau, où une blessure peut modifier une sélection, une dynamique et une place dans l’histoire d’un joueur. Mandanda évoque aussi la constance nécessaire pour revenir, durer et maintenir son niveau malgré les coups d’arrêt. Sa carrière apparaît ainsi comme une succession de décisions, de retours et d’adaptations.

Le sacre mondial de 2018

Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Steve Mandanda revient sur ce titre majeur. Ce sacre représente l’un des sommets de sa carrière internationale. L’entretien replace cette victoire dans son parcours personnel : celui d’un gardien qui a connu les exigences du très haut niveau, les attentes autour de la sélection, la concurrence interne et la force d’un groupe capable d’aller au bout d’une Coupe du Monde.

Florian Thauvin, une amitié forte

Steve Mandanda parle également de son amitié avec Florian Thauvin. Les deux hommes ont partagé des moments forts, notamment à Marseille et en équipe de France. Cette relation occupe une place importante dans l’histoire de Mandanda. Elle montre aussi l’importance des liens humains dans une carrière de footballeur, au-delà des matchs, des transferts et des résultats.

Son fils Sacha, un repère dans ses choix

L’entretien aborde aussi la place de son fils Sacha dans ses décisions. Mandanda explique l’importance de sa famille dans ses choix de carrière et dans sa manière d’envisager la suite. Ce point donne une dimension plus personnelle à son parcours. Derrière le gardien, le capitaine et le champion du monde, l’épisode met en avant l’homme confronté aux décisions qui engagent aussi sa vie familiale.

La dépression après la fin de carrière

Steve Mandanda se confie pour la première fois sur la dépression qu’il a traversée après l’arrêt de sa carrière. Il évoque la difficulté de se réinventer après le football, lorsque disparaissent les repères qui ont structuré toute une vie : l’entraînement, le vestiaire, la compétition, les objectifs, l’adrénaline des matchs. Ce passage constitue l’un des moments les plus forts de l’entretien. Il met en lumière une réalité souvent peu visible : la fin d’une carrière sportive ne se résume pas à une page qui se tourne. Elle peut aussi ouvrir une période de doute, de vide et de reconstruction.