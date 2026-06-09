— Les Bleues qualifiées pour le Mondial ! La France sera au Brésil en 2027

L’équipe de France féminine disputera la Coupe du monde 2027 au Brésil ! Les Bleues ont validé leur billet ce mardi soir à Grenoble en battant l’Irlande (1-0), lors de la dernière journée des qualifications européennes. Ce succès permet à la France de terminer en tête du groupe A2. Cette première place était décisive : elle offrait un accès direct à la phase finale, sans passer par les barrages.

Malard marque le but du Mondial

Le seul but du match est venu de Melvine Malard. À la 40e minute, l’attaquante française a débloqué la rencontre et donné l’avantage aux Bleues avant la pause. Ce but a suffi. Dans une rencontre serrée, où l’Irlande jouait aussi une partie de son avenir, la France a transformé son temps fort en avantage définitif. Malard signe ainsi le but qui envoie les Bleues au Brésil.

Une soirée tendue à Grenoble

La France n’a pas vécu une fin de match tranquille. Après avoir pris l’avantage en première période, les joueuses de Laurent Bonadei ont dû gérer une seconde période beaucoup plus difficile. Thiniba Samoura a d’abord reçu un carton jaune à la 60e minute. Elle a ensuite été exclue à la 72e, après un second avertissement. Réduites à dix, les Bleues ont dû défendre leur avance pendant plus de vingt minutes.

Picaud sauve les Bleues

Constance Picaud a tenu un rôle central dans cette qualification. La gardienne française a été décisive en seconde période, au moment où l’Irlande poussait pour revenir. À la 78e minute, elle a notamment repoussé une tentative d’Abbie Larkin dans la surface. Quelques minutes plus tard, elle est sortie loin de son but pour couper une profondeur irlandaise dangereuse. Son match a permis à la France de conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

L’Irlande devra passer par les barrages

L’Irlande arrivait à Grenoble avec une chance de qualification directe. Une victoire lui aurait permis de dépasser la France au classement. La défaite change son destin. Les joueuses de Carla Ward terminent troisièmes du groupe A2, derrière la France et les Pays-Bas. Elles devront passer par les barrages pour tenter de rejoindre la Coupe du monde 2027.

La France finit première du groupe

La France boucle sa campagne de qualification avec 13 points en six matches. Les Bleues devancent les Pays-Bas, deuxièmes avec 11 points, et l’Irlande, troisième avec 9 points. La Pologne termine dernière avec 1 point. Le bilan français est solide : quatre victoires, un nul, une défaite, onze buts marqués et cinq encaissés.

Avec cette qualification, les Bleues disputeront leur cinquième Coupe du monde consécutive, après 2011, 2015, 2019 et 2023.