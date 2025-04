Coupe de France : Dunkerque pousse le PSG dans ses retranchements avant de craquer (2-4)

Avec panache et talent, Dunkerque, 5e de Ligue 2, a fait plus qu’embêter le Paris Saint-Germain, lancé sur la route d’une nouvelle Coupe de France. Mais comme à chaque fois quand il atteint les demi-finales depuis 1993, le PSG s’est qualifié pour la finale.

Menés 2-0 à la 27e minute de jeu puis 2-1 à la pause, les Parisiens ont fait parler leur talent fou pour revenir puis passer devant.

Ils avaient éliminé Auxerre, Brest et Lille, ils se disaient qu’ils pouvaient gêner le grand Paris-SG. Les Dunkerquois ont réussi leur pari. Avec brio. En ouvrant le score très tôt dans le match, sur coup de pied arrêté, une des faiblesses parisiennes (1-0, 7e).

#CoupeDeFrance|DUNKERQUE OUVRE LE SCORE FACE AU PSG 🔥



Vincent Sasso est à la réception d'un coup-franc au second poteau, Safonov est battu, ça fait 1-0 !



📺 Suivez le direct : https://t.co/IEOiLVYRJ2 pic.twitter.com/5gP7pmAnuI — francetvsport (@francetvsport) April 1, 2025

Bonne piqure de rappel

Dans un stade Pierre Mauroy incandescent, Dunkerque fait sensation et double la mise avant la demi-heure de jeu ! C’est fou. Paris est dos au mur. Mais il reste beaucoup de temps aux hommes de Luis Enrique pour se faire violence. A l’image de Marquinhos, Beraldo et Nuno Mendes, surpris sur cette occasion du second but nordiste, Paris n’a pas le droit de se relâcher.

Après le match qui pourrait sacrer le PSG une nouvelle fois champion de France samedi face à Angers au Parc des Princes, Paris défiera Aston Villa mercredi prochain, 9 avril, en quart de finale aller de Ligue des Champions.

Quand ça ne tourne pas rond côté Paris-SG, l’homme en forme Ousmane Dembélé prend souvent les choses en main. Le voilà ce soir à 32 buts inscrits cette saison, c’est énorme. Le voilà dans le giron des Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Robert Lewandowski ! Une autre planète.

Juste avant la pause, il décoche un tir surpuissant à vitesse grand V en pleine surface. Ca fait mouche. Paris n’a pas dit son dernier mot (2-1, 45e).

Un but qui fait forcément mal à Dunkerque. Et ça se voit dés le retour des vestiaires. Sur un corner qui n’aurait pas dû être sifflé , le capitaine parisien Marquinhos place sa tête, suite à un centre rentrant d’Ousmane Dembélé (2-2, 48e). C’est pourtant Marquinhos qui avait dévié le ballon vers la sortie de but…

#CoupeDeFrance|Le PSG égalise grâce à Marquinhos, mais le corner qui amène cette égalisation ne semble pas évident du tout… #USLDPSG



📺 Suivez le direct : https://t.co/IEOiLVYRJ2 pic.twitter.com/aD3IJeuvDX — francetvsport (@francetvsport) April 1, 2025

Une erreur d’arbitrage qui coûte chère aux Dunkerquois. Même si on se dit avec objectivité que Paris aurait fini par revenir et passer devant. L’USLD a fait mieux que résister, avec discipline et intelligence, mais ce PSG-là est beaucoup trop fort.

A l’heure de jeu, un tir contré de Désiré Doué trompe la vigilance du portier nordiste, Paris est passé devant et ne sera pas rejoint (2-3, 62e). C’en est terminé du rêve dunkerquois.

Puis Ousmane Dembélé, qui profite d’un ballon mal négocié par la défense adverse dans le camp parisien pour filer au but (2-4, 93e). Paris sera en finale au Stade de France, le 24 mai. Son adversaire sera connu mercredi soir, à choisir entre Cannes (N2) et le Stade de Reims (L1).