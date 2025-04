« Tu voles, tu payes! » Le violent tacle de Gabriel Attal envers Marine Le Pen

Ce dimanche 6 avril, Paris a été le théâtre de trois manifestations politiques d’envergure, reflétant les lignes de fracture idéologique qui traversent le paysage français. Chacune de ces mobilisations, organisée par des forces politiques opposées, s’est déroulée dans un climat maîtrisé, selon les autorités, bien que la charge symbolique et les enjeux politiques aient été considérables.

Gabriel Attal : « Tu voles, tu payes! »

Du côté de la majorité présidentielle, le Premier ministre Gabriel Attal avait appelé ses soutiens à un rassemblement organisé par le parti Renaissance. Objectif affiché : réaffirmer la ligne du gouvernement en matière de probité politique et se positionner comme le rempart républicain face aux extrêmes, notamment dans un contexte pré-électoral marqué par la montée des tensions autour de la moralisation de la vie publique.

Lors de son discours, Attal a fermement rejeté la proposition de loi déposée par Éric Ciotti (LR) visant à supprimer la peine d’inéligibilité immédiate prononcée contre les élus. « Tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique », a-t-il lancé, reprenant à son compte l’un de ses slogans phares de 2024, prononcé à l’époque dans un contexte de fermeté vis-à-vis des violences urbaines : « Tu casses, tu répares ; tu salis, tu nettoies ; tu défies l’autorité, on t’apprend à la respecter ».

Gabriel Attal a aussi dénoncé les attaques de Marine Le Pen contre l’institution judiciaire : « Ce n’est pas à nous de juger la justice. Le RN a été reconnu coupable après dix ans d’enquête et des millions d’euros détournés. Il y a des règles. Personne n’est au-dessus des lois », a-t-il martelé devant les militants.

Le RN vent debout contre la justice

de son côté, Place Vauban, dans le VIIe arrondissement, le Rassemblement national organisait un meeting de soutien à Marine Le Pen, récemment condamnée à cinq ans d’inéligibilité avec application immédiate, dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires européens. Le jugement, rendu le 31 mars dernier, a provoqué une onde de choc dans les rangs frontistes.

Devant une foule acquise à sa cause, la cheffe de file du groupe RN à l’Assemblée nationale a dénoncé ce qu’elle considère comme un « procès politique ». « Ce n’est pas une décision de justice, c’est une décision politique », a-t-elle déclaré, sous les acclamations. Poussant la charge plus loin, elle a affirmé : « On veut m’éliminer de la vie politique, sans recours possible, au nom d’un soi-disant trouble public à l’ordre démocratique, concept purement et simplement inventé pour l’occasion. »

Le discours, ponctué d’attaques contre les magistrats et les institutions judiciaires, a également été l’occasion pour Marine Le Pen de recentrer le débat sur le rôle du peuple souverain : « Le principal et même l’unique trouble public à l’ordre démocratique, c’est celui qui empêche le peuple de s’exprimer », a-t-elle tonné, reprenant une rhétorique populiste classique dans les rangs de l’extrême droite.

Une riposte de la gauche contre l’extrême droite

En parallèle, une troisième mobilisation, à l’appel de La France insoumise et d’Europe Écologie-Les Verts, a réuni plusieurs milliers de manifestants dans le nord de la capitale. Les slogans affichés et les discours prononcés dénonçaient à la fois la progression de l’extrême droite dans l’opinion publique et les tentatives de ses leaders de se victimiser face aux décisions de justice.

Jean-Luc Mélenchon, présent sur place, a fustigé « l’imposture démocratique du RN » et salué la décision judiciaire contre Marine Le Pen comme « un signal que la République ne se laisse pas intimider ». D’autres figures écologistes comme Marine Tondelier ont insisté sur l’importance de « réaffirmer la nécessité d’un front antifasciste » à l’approche des prochaines échéances électorales.