« L’Équipe du soir », le late foot emblématique qui pourrait bientôt s’arrêter

Avec sa sonnette devenue mythique, son présentateur en chemise blanche lançant chaque soir le célèbre « C’est L’Équipe du soir, bonsoir », ses débats sous tension et ses chroniqueurs aux tempéraments explosifs, « L’Équipe du soir » s’est progressivement imposée comme l’un des rendez-vous les plus marquants du football à la télévision française. Pourtant, lors de son arrivée à l’antenne en septembre 2008 sur L’Équipe TV, l’émission passe presque inaperçue. À l’époque, la chaîne du groupe Amaury reste encore confidentielle et principalement diffusée sur le câble et le satellite.

Dès les premières émissions, Olivier Ménard choisit toutefois de casser les codes des magazines sportifs traditionnels. Le programme se veut moins institutionnel, plus libre et beaucoup plus vivant. Inspirée des grandes émissions de débat radio, le talk accorde autant d’importance aux opinions et aux confrontations autour de la table qu’à l’actualité sportive elle-même. Le principe est simple : parler football sans filtre, avec de l’analyse, des désaccords, des clashs et cette passion populaire qui finira par transformer l’émission en rendez-vous incontournable des fins de soirée.

Le vrai basculement intervient en 2012 lorsque la chaîne rejoint gratuitement la TNT. Du jour au lendemain, « L’Équipe du soir » change de dimension. L’émission devient un rendez-vous quotidien pour les amateurs de football qui cherchent un débrief après les matchs européens ou les soirées de Ligue 1. À une époque où Canal+, beIN Sports puis RMC Sport verrouillent les droits télé, le programme réussit à exister sans images premium grâce à son ton populaire et ses débats souvent électriques. Certaines soirées de Ligue des champions dépassent rapidement les 400 000 voire 500 000 téléspectateurs, des chiffres très solides pour une chaîne TNT sportive.

Des chroniqueurs devenus cultes au fil des années

Le succès de l’émission repose rapidement sur sa galerie de chroniqueurs devenus au fil des années de véritables personnages. Didier Roustan, président à vie de L’Équipe du soir, disparu en 2024, symbolisait l’ADN romantique et passionné du programme. Gilles Favard incarnait le rôle du polémiste capable d’enflammer un plateau en quelques secondes. Grégory Schneider imposait son style plus intellectuel et provocateur tandis que Yoann Riou apportait sa spontanéité et ses séquences souvent virales. Carine Galli, Vincent Duluc, Dave Appadoo, Johan Micoud, Étienne Moatti, Ludovic Obraniak, Damien Degorre, Giovanni Castaldi, Bertrand Latour ou Olivier Rouyer ont eux aussi contribué à installer une identité immédiatement reconnaissable.

Au fil des saisons, la quotidienne s’est imposée comme un objet télévisuel à part dans le paysage audiovisuel français. Là où beaucoup d’émissions sportives privilégient le commentaire policé, le programme assume les confrontations, les coups de gueule et une certaine dose de mauvaise foi. Les débats sur le PSG, Didier Deschamps ou Kylian Mbappé peuvent durer près d’une demi-heure et basculer à tout moment dans le clash. Cette liberté de ton devient progressivement la marque de fabrique de l’émission. Sur les réseaux sociaux, certaines séquences cumulent des centaines de milliers de vues et offrent au programme une visibilité qui dépasse largement la télévision traditionnelle.

Olivier Ménard, figure centrale du programme

Au centre de cette mécanique, Olivier Ménard est devenu au fil du temps l’une des figures les plus populaires du journalisme sportif français. Surnommé « Mémé » par les chroniqueurs et les téléspectateurs, il a réussi à imposer un style très personnel, entre décontraction et autorité. Capable d’alimenter lui-même les débats tout en recadrant les débordements, il a largement contribué à transformer l’émission en rendez-vous culte du football français. Ses échanges tendus avec certains chroniqueurs, ses relances ironiques et sa capacité à maintenir le rythme ont façonné l’identité du programme pendant plus de quinze ans.

L’émission a également accompagné toutes les grandes secousses du football français contemporain. Les crises du PSG, les polémiques autour de Karim Benzema, les tensions dans l’équipe de France ou les feuilletons marseillais ont souvent trouvé dans « L’Équipe du soir » leur principal espace de débat populaire. Pendant les grandes compétitions internationales, le programme réalise régulièrement ses meilleures audiences. Lors du Mondial 2022 au Qatar, certains numéros diffusés après les rencontres des Bleus ont approché le million de téléspectateurs en audience cumulée avec les plateformes numériques et les rediffusions.

La fin de l’âge d’or pour « L’Équipe du soir » ?

Mais depuis plusieurs mois, les signaux deviennent plus inquiétants pour l’émission. Bien que la deuxième partie de soirée demeure l’un des rendez-vous phares de la chaîne, les audiences sont globalement orientées à la baisse cette saison. Plusieurs numéros qui réunissaient encore régulièrement entre 350 000 et 450 000 téléspectateurs il y a quelques années peinent désormais à dépasser les 200 000 à 250 000 fidèles hors grands événements. La chaîne L’Équipe conserve des performances correctes sur la TNT avec environ 1,5 % de part d’audience moyenne selon les périodes, mais la case du late football semble moins puissante qu’auparavant. En interne, certains observateurs évoquent un essoufflement logique du format quotidien après plus de quinze ans d’antenne.

Cette baisse s’explique notamment par l’évolution des habitudes de consommation du public sportif. Une partie des téléspectateurs historiques regarde désormais les extraits directement sur X, TikTok, Instagram ou YouTube plutôt qu’en direct à la télévision. Les lives Twitch, les podcasts foot et les débriefs instantanés publiés quelques minutes après les matchs concurrencent frontalement le modèle du grand débat télévisé de fin de soirée.Plusieurs médias évoquent un avenir de plus en plus incertain pour « L’Équipe du soir », certains allant jusqu’à envisager une version allégée de l’émission après la Coupe du monde 2026. L’émission garde toutefois une place à part auprès des supporters, comme l’un des derniers grands rendez-vous populaires où le football se discute encore à la télévision avec passion, spontanéité et coups d’éclat.