Rubio tente de sauver les relations avec l’Inde et mise sur l’énergie américaine face à la crise iranienne

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a rencontré samedi le Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi afin de relancer des relations bilatérales fragilisées par les tensions commerciales et les récents rapprochements diplomatiques de Washington avec le Pakistan et la Chine.

Au cœur des discussions figurait la question énergétique. Rubio a affirmé que les États-Unis souhaitaient devenir un fournisseur clé pour l’Inde et a assuré que « les produits énergétiques américains ont le potentiel de diversifier l’approvisionnement énergétique de l’Inde », selon le compte rendu officiel américain de la rencontre.

Le chef de la diplomatie américaine a également insisté sur la nécessité d’empêcher l’Iran de « prendre en otage le marché mondial de l’énergie ». La guerre impliquant Téhéran a provoqué une importante crise énergétique mondiale, compliquant les efforts de Washington visant à réduire la dépendance de l’Inde au pétrole russe.

Cette visite intervient dans un contexte délicat pour les relations entre les deux puissances. Les liens entre Washington et New Delhi avaient été fortement affectés après l’imposition par l’administration Trump de droits de douane particulièrement élevés sur plusieurs produits indiens l’an dernier.

Même si une partie de ces mesures a depuis été levée dans le cadre d’un accord intérimaire, les deux pays ne sont toujours pas parvenus à conclure un accord commercial global. Rubio cherche désormais à restaurer la confiance stratégique entre les deux partenaires.

À l’issue de sa rencontre avec Modi, le secrétaire d’État a souligné que l’Inde occupait une place centrale dans la stratégie américaine pour l’Indo-Pacifique, notamment à travers le partenariat du Quad réunissant les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie.

Selon des responsables américains, Narendra Modi a également reçu une invitation à se rendre à la Maison-Blanche, signe de la volonté de Washington de renforcer à nouveau sa coopération avec New Delhi face aux ambitions croissantes de la Chine et de la Russie dans la région.