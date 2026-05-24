Trump face à une fronde républicaine explosive autour de son fonds de 1,7 milliard de dollars

Le président américain Donald Trump fait face à une contestation grandissante au sein même de son camp politique autour d’un fonds controversé de 1,776 milliard de dollars destiné, selon lui, à indemniser les personnes qu’il considère comme victimes de « l’instrumentalisation » du gouvernement sous l’administration Biden.

Au Sénat, plusieurs élus républicains ont exigé soit la suppression pure et simple du fonds, soit l’instauration de garde-fous stricts afin d’encadrer son utilisation. Cette opposition a conduit jeudi à la suspension de l’examen d’un vaste projet de loi de 72 milliards de dollars consacré à l’application des lois sur l’immigration.

Les critiques dénoncent une possible « caisse noire » présidentielle et s’inquiètent notamment de versements potentiels à des personnes impliquées dans l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Le débat menace désormais de provoquer une confrontation politique majeure à quelques mois des élections américaines de mi-mandat.

Les démocrates comptent également exploiter cette controverse pour accentuer la pression sur les républicains. Ils prévoient de déposer plusieurs amendements afin de forcer les élus conservateurs à se positionner publiquement sur ce fonds sensible.

La veille de cette crise parlementaire, le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, avait déjà bloqué un milliard de dollars destiné à financer une nouvelle salle de bal à la Maison-Blanche, un projet soutenu par Trump. Thune avait reconnu ne pas disposer du soutien nécessaire dans son propre camp.

Donald Trump a rapidement riposté sur sa plateforme Truth Social, affirmant qu’il cherchait à rendre « justice » aux personnes ayant, selon lui, été victimes d’une administration Biden « corrompue » et « instrumentalisée ».

Cette nouvelle fracture illustre les tensions croissantes entre Trump et certains responsables républicains du Congrès, alors que plusieurs élus conservateurs redoutent les conséquences politiques et électorales de projets jugés trop controversés à l’approche du scrutin de novembre.