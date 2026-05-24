Kiev sous un déluge de feu : une attaque massive russe fait au moins quatre morts

La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque aérienne massive contre Kiev, combinant missiles et drones explosifs, faisant au moins quatre morts et des dizaines de blessés dans la capitale ukrainienne et sa région, selon les autorités locales.

De violentes explosions ont secoué Kiev peu après 1 heure du matin, plongeant de nombreux habitants dans la panique. Les sirènes d’alerte avaient retenti quelques minutes auparavant après un avertissement de l’armée de l’air ukrainienne évoquant un possible lancement par la Russie d’un missile balistique hypersonique Oreshnik.

Les frappes ont touché plusieurs zones résidentielles de la capitale, provoquant d’importants dégâts matériels. Des immeubles, des infrastructures civiles et plusieurs véhicules ont été endommagés, tandis que les secours intervenaient toute la nuit pour rechercher d’éventuelles victimes sous les décombres.

Des images diffusées depuis Kiev montrent des incendies majeurs et d’épaisses colonnes de fumée s’élevant dans différents quartiers de la ville. Les autorités locales ont indiqué que des dizaines de personnes avaient été blessées, certaines grièvement.

Cette attaque figure parmi les plus importantes menées contre la capitale ukrainienne ces derniers mois. Moscou intensifie régulièrement ses frappes à longue portée contre les grandes villes ukrainiennes dans le cadre de la guerre qui dure depuis plus de quatre ans.

Les responsables ukrainiens accusent la Russie de cibler délibérément des infrastructures civiles afin de terroriser la population et d’épuiser les systèmes de défense aérienne du pays. Moscou affirme pour sa part viser des objectifs militaires stratégiques.

La nouvelle offensive intervient alors que les tensions restent extrêmement élevées sur plusieurs fronts et que l’Ukraine continue de réclamer un soutien militaire accru de ses alliés occidentaux face à l’intensification des bombardements russes.