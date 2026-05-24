Trump annonce un accord de paix « presque finalisé » avec l’Iran, mais le détroit d’Ormuz reste au cœur des tensions

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu’un mémorandum d’entente « largement négocié » avec l’Iran était sur le point d’aboutir, ouvrant potentiellement la voie à la réouverture du détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique paralysé depuis le début du conflit entre Washington, Israël et Téhéran.

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a déclaré que « les derniers aspects et détails de l’accord sont actuellement en discussion et seront annoncés prochainement ». Le président américain n’a toutefois pas donné de précisions sur le contenu exact du texte en cours de négociation.

Selon Trump, l’accord permettrait la réouverture du détroit d’Ormuz, une voie essentielle pour le commerce mondial de pétrole et de gaz. La fermeture partielle du détroit depuis le début de la guerre en février a fortement perturbé les marchés internationaux de l’énergie et accentué les tensions économiques mondiales.

Cependant, les autorités iraniennes ont rapidement contesté cette version. L’agence de presse iranienne Fars a affirmé que le futur accord prévoirait au contraire que l’Iran conserve la gestion du détroit, qualifiant les déclarations de Trump « d’incompatibles avec la réalité ».

Le Pakistan joue actuellement un rôle clé de médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran. Des sources proches des discussions évoquent des progrès « encourageants », même si plusieurs désaccords importants subsistent encore entre les deux parties.

Selon le New York Times, l’accord comprendrait également un « engagement apparent » de l’Iran à abandonner son uranium hautement enrichi, un sujet au centre des préoccupations occidentales depuis des années. Aucune confirmation officielle n’a toutefois été apportée par Téhéran sur ce point sensible.

Malgré les avancées diplomatiques annoncées, les divergences persistantes autour du contrôle du détroit d’Ormuz et du programme nucléaire iranien montrent que les négociations restent fragiles et susceptibles de connaître de nouveaux blocages.