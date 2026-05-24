Catastrophe minière en Chine : le bilan officiellement revu à 82 morts après le chaos sur le site

Les autorités chinoises ont annoncé samedi soir que le bilan de l’explosion survenue dans une mine de charbon de la province du Shanxi avait été révisé à 82 morts, après plusieurs heures de confusion autour du nombre exact de victimes.

L’accident s’est produit vendredi dans la mine de charbon de Liushenyu, située dans le comté de Qinyuan, dans le nord de la Chine. Une explosion de gaz a ravagé le site alors que 247 ouvriers travaillaient sous terre au moment du drame.

Dans un premier temps, les médias d’État avaient évoqué au moins 90 morts. Lors d’une conférence de presse, les responsables locaux ont expliqué que ce chiffre initial était erroné en raison du chaos qui régnait immédiatement après l’explosion.

Le chef du comté de Qinyuan, Guo Xiaofang, a reconnu que le comptage des travailleurs par l’entreprise minière manquait de clarté, ce qui a conduit à une mauvaise estimation du nombre de victimes dans les premières heures suivant la catastrophe.

Malgré cette révision à la baisse, il s’agit de l’accident minier le plus meurtrier en Chine depuis 2009, lorsqu’une explosion dans une mine du Heilongjiang avait causé la mort de 108 personnes.

Les équipes de secours poursuivent leurs opérations sur le site tandis que les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de l’explosion et d’évaluer d’éventuelles responsabilités.

La sécurité dans les mines de charbon reste un sujet sensible en Chine, premier producteur mondial de charbon, malgré les efforts des autorités pour renforcer les normes de sécurité après plusieurs catastrophes meurtrières au cours des dernières décennies.