Huit Palestiniens, dont un enfant, sont morts dans des frappes israéliennes à Gaza, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025. Les bombardements soulignent la persistance des violences et les difficultés humanitaires croissantes, exacerbant les tensions entre Israël et le Hamas, et compliquant les efforts de rétablissement durable de la paix.

Huit Palestiniens, dont un enfant, ont été tués dimanche 1er novembre 2026 dans plusieurs frappes israéliennes sur la bande de Gaza, selon la Défense civile du territoire et des établissements hospitaliers locaux. Ces nouvelles victimes ont été recensées dans deux secteurs distincts de l’enclave palestinienne, alors qu’un cessez-le-feu est officiellement en vigueur depuis octobre 2025. Les bombardements témoignent de la persistance des violences malgré les engagements pris pour mettre fin aux hostilités entre Israël et le Hamas. Les circonstances exactes des frappes et les cibles visées n’étaient pas encore clairement établies au moment des premières annonces.

D’après les informations communiquées par la Défense civile palestinienne, cinq personnes ont perdu la vie à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, tandis que trois autres ont été tuées à Gaza-ville, dans le nord du territoire. Les services de secours, qui opèrent sous l’autorité du Hamas, ont fait état de plusieurs interventions après les bombardements. Les hôpitaux locaux ont également confirmé le bilan de huit morts. La présence d’un enfant parmi les victimes souligne une nouvelle fois les conséquences des opérations militaires sur la population civile. À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de préciser l’identité de toutes les personnes tuées ni de déterminer si les frappes visaient des membres de groupes armés. Le bilan communiqué par les secours reste susceptible d’évoluer.

Un cessez-le-feu fragilisé par la poursuite des opérations militaires

Ces nouvelles frappes interviennent un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu conclu en octobre 2025. Malgré cette trêve, les violences n’ont jamais totalement cessé dans l’enclave. Israël et le Hamas s’accusent régulièrement de violations de leurs engagements respectifs, tandis que les opérations militaires continuent de provoquer des victimes. Selon les données sanitaires palestiniennes rapportées depuis l’entrée en vigueur de l’accord, plus de 1 500 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza au cours de cette période. Les autorités israéliennes présentent généralement leurs opérations comme des réponses à des menaces sécuritaires ou à des violations de la trêve. De leur côté, les autorités palestiniennes dénoncent la poursuite des bombardements et leurs conséquences sur les habitants. Ces accusations contradictoires compliquent les efforts destinés à consolider durablement le cessez-le-feu.

La situation humanitaire demeure particulièrement préoccupante dans la bande de Gaza, où une grande partie de la population vit toujours dans des conditions précaires après plusieurs années de guerre. Les destructions d’habitations, les déplacements répétés de familles et les difficultés d’accès aux soins continuent de peser sur le quotidien des habitants. Les établissements hospitaliers doivent prendre en charge les blessés tout en faisant face aux conséquences durables des dommages subis par les infrastructures sanitaires. Dans ce contexte, chaque nouvelle frappe ravive les inquiétudes concernant la protection des civils et l’avenir du processus de désescalade. La communauté internationale reste confrontée à un double enjeu : obtenir le respect effectif des engagements de cessez-le-feu et permettre une amélioration durable des conditions de vie dans le territoire palestinien. Les huit décès annoncés ce dimanche rappellent que, malgré l’existence d’un accord, la population de Gaza continue de subir les conséquences meurtrières du conflit.