Nasire Best, le tireur abattu près de la Maison Blanche, se prenait pour Jésus-Christ

Nasire Best, 21 ans, a été tué par les agents du Secret Service après avoir ouvert le feu près d’un point de contrôle de la Maison Blanche. Déjà connu des autorités, le jeune homme affirmait être Jésus-Christ et avait déjà été interpellé aux abords du site présidentiel.

Un jeune homme déjà repéré autour de la Maison Blanche

Le tireur abattu près de la Maison Blanche a été identifié comme Nasire Best, un homme de 21 ans originaire du Maryland. Selon les premiers éléments, il était déjà connu des services de sécurité pour s’être présenté à plusieurs reprises dans le secteur ultra-protégé du bâtiment présidentiel. Son profil retient particulièrement l’attention des enquêteurs : Nasire Best aurait affirmé qu’il était Jésus-Christ et qu’il voulait se faire arrêter. Il faisait également l’objet d’une mesure lui interdisant de s’approcher de la Maison Blanche.

Il se serait approché d’un point de contrôle avant d’ouvrir le feu

Les faits se sont produits samedi soir, vers 18h, près d’un point de contrôle de la Maison Blanche. D’après les autorités, Nasire Best se serait approché du périmètre de sécurité avant d’ouvrir le feu sur des agents du Secret Service, chargés de la protection du président américain et des sites sensibles de la présidence. Les agents ont immédiatement riposté. Touché par balles, le suspect a été transporté dans un hôpital de la région, où il est décédé peu après.

Un passant blessé pendant l’échange de tirs

Un passant a également été touché lors de la fusillade. Son état de santé n’a pas été précisé dans l’immédiat. Aucun agent du Secret Service n’a été blessé. Le drame a entraîné un important dispositif de sécurité autour de la Maison Blanche, dans un secteur rapidement bouclé par les forces de l’ordre.

Deux arrestations quelques mois avant la fusillade

Nasire Best avait déjà été arrêté le 26 juin 2025 pour avoir entravé la circulation, puis à nouveau le 10 juillet 2025 après avoir contourné un poste de contrôle de la Maison Blanche en empruntant un tourniquet de sortie. Ces précédents, ajoutés à ses déclarations mystiques et à son comportement répété autour du site présidentiel, sont désormais au cœur de l’enquête ouverte après la fusillade.

Donald Trump évoque un homme « obsédé par la Maison Blanche »

Donald Trump a réagi après l’attaque en remerciant le Secret Service et les forces de l’ordre pour leur intervention rapide. Il a décrit le tireur comme un homme au passé violent et possiblement obsédé par la Maison Blanche. L’enquête doit maintenant déterminer comment Nasire Best a pu s’approcher du périmètre sécurisé avec une arme, et ce qui l’a conduit à ouvrir le feu sur les agents.