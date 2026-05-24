Panique près de la Maison-Blanche : un homme armé abattu après avoir ouvert le feu sur des policiers

Un homme armé a été tué samedi soir après avoir ouvert le feu sur un point de contrôle situé près de la Maison-Blanche, à Washington, selon le Secret Service américain. L’incident a provoqué une importante intervention des forces de sécurité dans le centre de la capitale fédérale.

D’après les autorités, le suspect s’est approché du poste de contrôle installé à l’intersection de la 17e Rue et de Pennsylvania Avenue avant de sortir une arme de son sac et de tirer en direction des policiers présents sur place. Les agents ont immédiatement riposté, blessant mortellement l’assaillant.

Transporté à l’hôpital après l’échange de tirs, le suspect est décédé peu après, a précisé le Secret Service dans un communiqué. Aucun membre des forces de l’ordre n’a été blessé durant l’incident.

Un passant a toutefois été touché par balle. Les autorités n’ont pas précisé la gravité de ses blessures et ignorent encore s’il a été atteint lors des premiers tirs du suspect ou pendant la riposte policière.

Selon un responsable des forces de l’ordre cité par Reuters, l’homme souffrait de troubles émotionnels et faisait déjà l’objet d’une « ordonnance d’éloignement ». Son identité n’a pas été rendue publique dans l’immédiat.

Le président Donald Trump se trouvait à la Maison-Blanche au moment de la fusillade, ont indiqué les services secrets. L’incident survient moins d’un mois après une autre attaque armée dans un hôtel accueillant le dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, qui avait entraîné l’évacuation d’urgence de plusieurs responsables politiques.

Cette nouvelle fusillade relance les inquiétudes autour de la sécurité dans les environs immédiats de la présidence américaine, l’un des secteurs les plus surveillés au monde.