La Russie lance une attaque massive sur Kiev : missiles, drones et explosions en pleine nuit

La Russie a mené dans la nuit de samedi à dimanche une attaque de grande ampleur contre Kiev, frappant la capitale ukrainienne avec une vague de missiles et de drones qui a fait au moins un mort et provoqué d’importants dégâts matériels, selon les autorités ukrainiennes.

De puissantes explosions ont retenti peu après 1 heure du matin dans plusieurs quartiers de la ville. Les frappes ont touché des immeubles résidentiels ainsi que des établissements scolaires, déclenchant des incendies et semant la panique parmi les habitants.

L’armée de l’air ukrainienne avait averti quelques minutes auparavant d’un possible lancement par la Russie d’un missile balistique à portée intermédiaire de type Oreshnik. Les autorités n’ont pas immédiatement précisé quels types exacts de missiles avaient été utilisés durant l’attaque.

Des images diffusées depuis Kiev montrent d’importantes colonnes de fumée et des flammes s’élevant dans plusieurs secteurs de la capitale. Les services d’urgence ont été déployés durant toute la nuit pour secourir les victimes et tenter de contenir les incendies provoqués par les impacts.

Cette nouvelle offensive intervient dans un contexte d’intensification des bombardements russes contre les grandes villes ukrainiennes, alors que la guerre se poursuit depuis plus de quatre ans. Kiev reste régulièrement visée par des attaques combinant drones explosifs et missiles de longue portée.

Les autorités ukrainiennes accusent Moscou de chercher à épuiser les défenses aériennes du pays en multipliant les attaques nocturnes massives. De son côté, la Russie affirme viser des infrastructures stratégiques liées à l’effort militaire ukrainien.

La capitale ukrainienne, Kiev, demeure l’un des symboles centraux du conflit et continue de vivre sous la menace permanente des frappes russes malgré le renforcement progressif des systèmes de défense occidentaux fournis à l’Ukraine.