Un puissant séisme secoue Hawaï pendant la surveillance du volcan Kilauea

Un séisme de magnitude 6 a frappé vendredi soir la Grande Île d’Hawaï, provoquant de fortes secousses ressenties sur plusieurs îles de l’archipel, alors que les autorités surveillent de près l’activité du volcan Kilauea.

Selon l’United States Geological Survey, le tremblement de terre s’est produit près de Honaunau-Napoopoo, à une profondeur d’environ 23 kilomètres. Les secousses ont été ressenties sur les îles d’Hawaï, de Maui et d’Oahu.

À la suite du séisme, l’Observatoire volcanologique hawaïen de l’USGS a indiqué qu’il procédait à une évaluation de la situation autour du volcan Kilauea, considéré comme l’un des volcans les plus actifs au monde.

Le Kilauea connaît une activité éruptive intermittente depuis le 23 décembre 2024. Quelques heures avant le tremblement de terre, les volcanologues avaient estimé qu’une nouvelle éruption pourrait se produire entre le 24 et le 27 mai, sur la base de modèles de prévision.

Malgré l’intensité du séisme, le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique a précisé qu’aucun tsunami n’était attendu. Aucun mort ni dégât majeur n’avait été signalé dans l’immédiat par les autorités locales.

Cet événement ravive les inquiétudes liées à l’activité sismique et volcanique dans l’archipel hawaïen, où les mouvements tectoniques et les éruptions font partie des phénomènes naturels les plus surveillés au monde.